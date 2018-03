De siste årene har vi sett en dramatisk reduksjon i antall oppholdsdøgn etter fødsler i Norge. En reduksjon som kan sette både det nyfødte barnet og mors helse i fare. 2,7 døgn er lite med tanke på at også alle kompliserte fødsler med lang oppholdstid regnes inn. For normalfødsler er det en stor andel av fødende som har en oppholdstid på kun noen få timer etter fødselen.

Støtte i en sårbar situasjon

Den første tida etter fødsel er en viktig periode for å oppdage og avdekke problemer hos mor og barn. Komplikasjoner som lavt blodsukker, hjertefeil og andre tegn er ikke nødvendigvis synlige de første timene, men kommer i løpet av de første døgnene. I tillegg vil en om mor og barn får bli, ha en god mulighet til også å observere foreldrene i samspill med barna, og gi hjelp med stell, amming og støtte i en sårbar situasjon. Det er også vesentlig å avdekke og komme raskt i gang med behandling av eventuell fødselsdepresjon hos mor.

Fører til reinnleggelser

Ved tidlig utskriving blir ansvaret lagt over på kommunen. I dag har bare et fåtall kommuner kompetanse og kapasitet til å følge opp på en god måte. Mangelen på både barselpleiere, barnepleiere og jordmødre er stor. I mange tilfeller fører dette til reinnleggelser som medfører økt belastning for mor og barn. Fagforbundet mener at Stortinget må iverksette en stor satsing i tilbudet til nyfødte og fødende. Fødestuene må få tilstrekkelig kapasitet og bemanning til å gi et godt tilbud.

Kommunene må tilføres ressurser til å følge opp de nyfødte etter hjemkomst. Antallet barnepleiere og jordmødre må økes betraktelig for å kunne gi en god tjeneste.

Gode, tverrfaglige miljøer

Barsel- og barnepleiere kan dekke mange oppgaver slik at kommunene lettere kan bygge opp sin kapasitet. Det må bygges opp gode, tverrfaglige miljøer lokalt for å gi nødvendig hjelp og støtte.