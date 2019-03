Støtt kvinners rettigheter – nasjonalt og internasjonalt

I 2000 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 1325 "Kvinner, fred og sikkerhet". For første gang anerkjente FN kvinners situasjon og behov for beskyttelse i krig, og kvinners rett til delta i fredsforhandlinger på like fot med menn. I 2008 ble res. 1325 forsterket med res. 1820 som bekrefter at kjønnsbasert, seksualisert vold er et våpen i krig og en forbrytelse mot menneskeheten.

Vold mot kvinner i krig blir ofte beskrevet som handlinger utført av den seirende parts soldater. Handlingene har større omfang. Det ble synlig på 1990-tallet etter krigene på Balkan, kjent gjennom filmen «The Whistleblower». Filmen er basert på erfaringene til den amerikanske politikvinnen Kathryn Bolkevac og den britiske menneskerettighetsadvokaten Madeleine Reese.

Filmen like aktuell i dag

Under sitt arbeid i postkonflikområde oppdager de og varsler om menneskehandel av unge jenter fra Ukraina. Jentene blir prostituert i bordeller drevet av et privat paramilitært vaktselskap som en bigeskjeft. Andre involverte parter i bordellene er diplomater, lokalt politi og fredsbevarende FN-styrker. Virksomheten blir kjent når en jente blir drept, og drapsmenn og overgripere blir beskyttet av immunitet i diplomati og FN-systemet. De to varslerne ble avskjediget og utvist, men BBC gjorde historien kjent, og i 2010 kom filmen. Vaktselskapet som har vide politiske forgreninger, fikk milliardkontrakter i andre konfliktområder. Filmen er like aktuell i dag.

I 2018 ble res. 1820 mer kjent. Den norske Nobelkomiteen valgte to verdige prisvinnere med erfaring som gjaldt res. 1820; overlever Nadia Murad og legen Denis Mukwege. Deres historier vekket verden og kan bidra til å forsterke FN-resolusjonene og Folkeretten, slik at overgripere blir stilt til ansvar og nye overgrep forhindres.

Norge har forpliktet seg til FN og resolusjonene. Hvert tredje år lager regjeringen ny, nasjonal handlingsplan. Den siste ble lansert i januar 2019.

Må ikke gi opp

I Forum 1325 er flere kvinneorganisasjoner samlet i paraplyorganisasjonen Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS). Kvinneorganisasjonene blir konsultert av departementer vedr. resolusjonene. Det tar tid å nå målene, det gjelder å ikke gi opp. «Det blir ingen bærekraftig fred uten kvinners medvirkning», sitat av Kofi Annan 2015. Bli med på 8. mars og støtt kvinners rettigheter nasjonalt og internasjonalt!