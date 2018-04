900 fleire fattige barn no enn for fem år sidan. Barn som har mykje å tenke på, som er urolege og av den grunn har vanskar med å lære. Diverre er det ikkje noko nytt, eller eit sjokk. Som barnevernspedagog har eg gjennom mitt yrkesaktive liv arbeidt tett på menneske som streve med å få livet til å henge saman, og mange var fattige. Mange barn og ungdommar kjenner på utanforskap og fattigdom «i magen». Vi som politikarar har over tid blitt minna på den auka arbeidsløysa og at forskjellane i Stavanger by er blitt større mellom fattige og rike.

Ulike kapitalformer

Vi veit at det er viktig å forbetre den økonomiske situasjonen for fattige familiar, men vi treng meir enn pengar for å hjelpe barn ut av fattigdom, sjølv om det er svært viktig. Omgrepet kapital er vi vant til å tenke på i forbindelse med pengar og materielle verdiar. Den franske sosiologen og antroposofen Pierre Bourdieu var oppteken av maktrelasjonar i samfunnet. Han utvida kapitalomgrepet med det han kalla sosial og kulturell kapital. Ifølge Bourdieu disponere enkeltmennesket ulike kapitalformer. Disse kapitalformene gjev individet tilgang til forskjellige samfunnsarenaer.

Gjennom min oppvekst har eg fått erfart verdien av sosial kapital i livet mitt. Nettverket har over tid auka og blitt utvida. I tillegg har eg gjennom heile oppveksten fått med meg kulturell kapital gjennom bygdekultur med songkor, foreiningsliv og idrett. Høgare utdanning gav tilgang på eit arbeidsmarknad som har gjort det mogleg å utvikle ei yrkeskarriere.

God skole, uansett lommebok

Satsing på utdanning veit vi er ein av dei viktigaste områda for å førebygge vedvarande fattigdom. Aktiv i arbeidslivet er eit viktig tiltak mot fattigdom. Derfor vil KrF skape ein god skole for alle – uansett lommebok. Då må barna ha plass til å ta imot kunnskap.

KrF jobbar på ulike felt for å førebyggje utanforskap og ulikskap. Sosiologen Robert Putnam skriv i boka «Our kids» at ulikskap i seg sjølv er eit problem, også når alle får det betre. Skal rike og fattige barn konkurrere om dei same jobbane, kan eit aukande skilje imellom dei vere eit problem i seg sjølv. For det andre, stadfestar han at det er en samanheng mellom ulikskap i resultat og ulikskap i moglegheiter. «HOLF» (Heilheitleg oppfølging av lavinntektsfamiliar) og «Eg vil lære» (fokus på barns potensiale og foreldrerettleiing), som Stavanger kommune har sett i verk, er viktige prosjekt i denne samanhengen. Vi har gjort mykje arbeid (over tid) i vår kommune. Særleg på det førebyggjande området har KrF vore ein pådrivar. Diverre er det ikkje nok.

Folk er ikkje fattige fordi dei er dumme eller late.

Styrke forebyggande tiltak

KrF har saman med dei samarbeidande partia vedteke i siste budsjett at: "Vi vil styrke forebyggande tiltak for å sikre fullført utdanningsløp. Vi vil styrke overgang fra barnehage til skole, og fra grunnskole til videregående opplæring for utsatte og prioriterte barn/familier. Dette vil vi gjøre ved å styrke kompenserende tiltak, blant annet gjennom en utviding av ordningen med «opplevelseskortet» og andre tiltak i handlingsplanen «Barn vil være med!»

Folk er ikkje fattige fordi dei er dumme eller late. Grunnane til fattigdom er oftast at foreldra har lav utdanning, er utanfor arbeidslivet, er eineforsørgjarar, eller er innvandrarar frå Afrika, Asia eller Latin-Amerika. Eit anna kjenneteikn er at dei bur trongt, og at dei oftare leige bustad. Her ligg Stavanger dårlegare an enn landsgjennomsnittet. Det har sannsynligvis samanheng med kostnadsnivået for kjøp og leie av bustad.

Vi må bry oss

Vi i KrF vil leggje til rette for deltaking på fritidsaktivitet blant anna ved å tilby støtte til fritidsaktivitetar og ferietilbod for sårbare barn og familiar også gjennom frivillige organisasjonar.

Sjølv om det offentlege kan gjere mykje, handle det også om at vi må bry oss. Det handle om nestekjærleik og menneskeverd. Ein god barndom varer heile livet. Mi og KrF si viktigaste drivkraft er å gjere alt vi kan for at alle barn skal sleppe å kjenne det «i magen».