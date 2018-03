Nå har EU økt innflytelse over vår viktigste evigvarende ressurs, vannkraften.

I 1909 vedtok Stortinget at vannkraften tilhørte folket og skulle komme fellesskapet til gode. Kraften fra fossefallene la grunnlaget for det norske industrieventyret, og gjør at Norge i dag er en verdensledende grønn industrinasjon som ved hjelp av vannkraften foredler metaller og mineraler som verden trenger – med mye mindre CO₂-utslipp enn konkurrentene våre.

Ikke stemmerett

Den kraftforedlende industrien er grunnlaget for næringsutvikling i framtidsretta bransjer. Den sikrer sysselsetting og bosetting langs kysten vår. Stortingets vedtak kan bli slutten på dette industrieventyret. Målet til EU er et integrert strømmarked i hele Europa med maks 2 øres prisforskjell på strømmen. Energibyrået Acer skal sørge for at det blir en tilstrekkelig fri flyt av strøm til at målet nås. Dette byrået har vi nå avgitt suverenitet til. Et byrå der vi ikke en gang har stemmerett.

Etter valgtapet i høst lovet Ap at det skulle bli færre forlik med høyresida. De skulle bli tøffere mot EU, utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen. I denne saken hadde Ap mulighet til å la handling følge ord. De hadde en samlet fagbevegelse i ryggen. Likevel stilte de seg sammen med Høyre, Frp og EU mot eget grunnplan. Steder som Årdal, Sunndal, Sauda, Høyanger, Odda, Karmøy, Herøya og Mo i Rana har vært Arbeiderparti-bastioner fordi Ap har vært garantisten for den kraftforedlende industrien. Med underleggelsen under Acer er den epoken over.

Elite i Oslo

Det er uverdig hvis våre sterkeste industrisamfunn langs kysten, dyktige tillitsvalgte i fagbevegelsen, engasjerte Ap-medlemmer, skal bøye nakken for en elite i Oslo som har null grasrotkontakt, og som stiller seg sammen med Frp og Høyre for å tekkes Brussel og EU. Til de mange i LO og Ap som har kjempa som løver mot Acer: Dere er hjertelig velkommen til å bygge et politisk alternativ sammen med oss.