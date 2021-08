Jeg lengter til en tid da barn kunne selge krabber i veikanten

KRABBESALG: Våre tre gutter fisket, kokte og solgte krabber til venner, slektninger og naboer i fjor. Guttene gledet seg til å gjenta fjorårets triumf, noe som skulle føre til at vi var i ferd med å begå en kriminell handling.

Jeg lurte på om det ikke fantes noen unntak for barn, men fikk vite at hvis man skulle selge levende krabbe, måtte man ha et godkjent salgs- og kjøpsløyve fra Fiskeridirektoratet.

Jarle Mong Bryne

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Undertegnede la ut oppslag om at kokt og kontrollert krabbe fra Mong kunne kjøpes og hentes på Tu. Dette skulle vise seg å være temmelig naivt. Jeg ble raskt gjort oppmerksom på at vi var i ferd med å begå en kriminell handling. En annen som hadde annonsert krabbesalg på Facebook, ble raskt oppringt av Fiskeridirektoratet.

Kontrollbehov og mistillit

Man skal følge loven, men noen ganger gjør man det litt oppgitt. Finnes det en lov som forbyr å gi bort krabbe? Noen ganger lages det lover som nærmest innbyr til smutthull. Visst skal vi være ansvarlige og ha orden i sysakene, men alle disse reguleringene og forskriftene tyder på at det gamle tillitssamfunnet sakte, men sikkert omformes til et samfunn bygget på mistillit.

Intensjonene er kanskje fornuftige og skal beskytte oss, men alt har sin pris. Kontrollbehovet og mistilliten er ekstremt arbeidskrevende. Den fører til en enorm dokumentasjonsbyrde både for Salomo og Jørgen hattemaker.

Det blir så trått, sjarmløst, forutsigbart og kjedelig når alt er gjennomregulert, sertifisert og klarert. Det er nesten som man får kvelningsfornemmelser. Kaj Skagen henviste nylig i Dag og Tid til tanker fra den italienske filosofen Giorgio Agamben. Agamben mener at det moderne samfunnet har en vilje til å kontrollere livet og menneskene. I vestlige demokrati utøves ikke dette gjennom ytre makt, men ved at individene blir sine egne voktere. I det godes forkledning kalles det frem en ny styringsform, filosofen kaller den biotrygghet. Innenfor denne styreformen innskrenkes friheter og borgerrettigheter straks det er fare for liv og helse. Han karakteriserer det som hygienisk terror. Styresmakter som følger denne modellen styrer alltid etter worst case scenario.

Vi overvåker hverandre

Min ferske erfaring viser at Agamben har et poeng. Jeg ble advart av en medborger, vi er hverandres overvåkere. At staten forlanger at Mattilsynet må involveres har en helsemessig og hygienisk årsak. At farfar har kokt krabber i 50 år og kjenner krabbene som krabber langs kysten bedre enn noen, har ikke noe å si. Noen kan få i seg en dårlig krabbe og bli syke, da må alt reguleres ut fra dette. Mellom byråkrater og studiepoeng er det ikke lenger plass til sunt bondevett. Det er nesten som man kan høre fottrinnene til Kafkas ulykkelige Josef K.

Alt blir tryggere og tryggere, men samtidig blir vi mer ufrie på mange områder. Mange initiativ kveles før de rekker å bli en realitet. Det legges stadig nye hindringer i veien for livets og erfaringens skole. Virketrangen, eventyrlysten og kreativiteten smuldrer opp på trygghetens og sikkerhetens alter. Selv om guttene med vårt samtykke kan skifte juridisk kjønn og få flunkende nye fødselsnummer neste uke, er jeg ikke helt sikkert på om vi er så fri og frigjorte som vi liker å tro.

Mens fornemmelsene av å befinne meg i et bakvendtland tiltar, tar jeg meg i å tenke på en tid da folk låste verken hus eller bil, da det ikke var så viktig hvem sin feil det var. En tid da gutter kunne selge krabber i veikanten.

