Høyre vil utvikle, ikke avvikle cruisenæringen

CRUISETRAFIKK: Det pågår fremdeles en viktig debatt om fremtiden for turistnæringen i vår region, men den er på ingen måte lik tidligere diskusjoner.

Høyre vil i motsetning til flertallet utvikle – ikke avvikle cruiseturismen. Disse arbeidsplassene vil vi ha. Detaljene om hvor mange anløp, hvor de kan ligge og når de kan ligge der, kan vi først avgjøre når analysen er ferdig.

Sissel Knutsen Hegdal Høyre

Dagens cruisedebatt handler ikke om hvorvidt det skal tillates cruiseskip i Vågen eller ei. Den saken er biff. Et overveldende politisk flertall i Stavanger er enige om at Vågen skal forbeholdes småbåter og mennesker.

Flottere uten cruiseskip

Dagens debatt handler utelukkende om hvorvidt vi kan tillate at arbeidsplasser, kompetanse og infrastruktur i reiselivsnæringen og en rekke kjekke fritidsaktiviteter og butikker i sentrum, forsvinner på veien dit, fordi flertallet i Stavanger nok en gang lukker ørene for viktige innspill. «Disse arbeidsplassene vil vi ikke ha», har representanter for flertallet selv uttalt når viktige reiselivsaktører ber på sine knær om at vedtaket deres om et årlig tak på antall cruiseanløp endres.

Cruiseturismen i Stavanger har tross alt vært en overveldende suksess. Måten næringen i samarbeid med kommunen i sin tid satte seg mål og dro ut i verden for å selge Stavanger som cruisedestinasjon, er et eksempel til etterfølgelse.

Vågen uten cruisebåter er et flottere skue for alle – også cruiseturister. Sakte, men sikkert må vi erstatte mange av cruiseturistene med andre typer tilreisende, og turistnæringen må bruke den omstillingskraften de besitter til å favne bredere. Disse signalene er reiselivet godt kjent med og de har jobbet med dette lenge. Derfor har en arbeidsgruppe bestående av blant annet boligeiere og næringsliv i sentrum, turistnæringen og kommunen/fylkeskommune, kommet opp med en cruisestrategi som staker ut en ny kurs.

Hvor mange tåler vi?

Denne skal vise oss hvordan vi kan unngå å risikere langsiktige investeringer og arbeidsplasser. I den ligger det også en bestilling av en tålegrenseanalyse som skal gi ytterligere kunnskapsgrunnlag om havnens kapasitet og mulighet videre. Flertallets premature og bombastiske vedtak om et årlig tak på 200 cruiseanløp høres kanskje forlokkende ut. Men næringen har selv forklart på en utmerket måte hvorfor denne løsningen ikke er god, og hvorfor det er viktig å vente med detaljene til tålegrenseanalysen foreligger om kort tid.

Høyre er mot cruisebåter i Vågen og er villige til å sette en eller annen form for grense når det kommer til antall anløp. Men vi vil i motsetning til flertallet utvikle – ikke avvikle cruiseturismen. Disse arbeidsplassene vil vi ha. Detaljene om hvor mange anløp, hvor de kan ligge og når de kan ligge der, må vi avgjøre på best mulig kunnskapsgrunnlag – nemlig etter at analysen er klar.

