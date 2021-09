Universitetet pynter seg med prideflagget

REGNBUEVASKING: Er Universitetet i Stavanger (UiS) virkelig så Pride-vennlig som det kan se ut denne uken?

Universitetet i Stavanger har heist regnbueflagget denne uken for å feire Rogaland Pride. Å bruke regnbueflagget forplikter, mener innsenderen. Hun etterlyser mer engasjement for saken resten av året.

Debattinnlegg

Elisabeth Lund Engebretsen Førsteamanuensis, Senter for Kjønnsstudier; koordinator, Skeiv Forskningsgruppe, Universitetet i Stavanger.

Denne uken er det er Rogaland Pride, og regnbueflaggene popper opp overalt. Også på UiS: I flaggstanga på Ullandhaug vaier det nå et regnbueflagg. På den sosiale medieplattformen Facebook er profilbildet regnbuekledd. Og selveste rektor Klaus Mohn har blitt filmet i en 30 sekunders promo-video som ligger ute på Facebook, der han sier at «UiS slutter helhjertet opp om Pride Rogaland». Er ikke det flott, da?

Tom markedsføring

UiS sitt regnbuestunt gir dessverre mer inntrykk av å være et tomt markedsføringsstunt, enn et eksempel på institusjonens genuine forståelse for og solidaritet med LHBTQI+ rettigheter og likeverd. (LHBTQI + er en bokstav-forkortelse brukt som samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Q står for for queerpersoner. I-en står for interseksuelle. De to siste brukes om grupper som ikke samsvarer med etablerte forestillinger om kjønn og kjønnsidentitet red.anm.)

Dette kalles gjerne regnbuevasking. For det er et kjent fenomen både i Norge og mange andre land, at bedrifter og institusjoner ser det som god reklame å vise seg i regnbuens farger under Pride. Dette gjelder spesielt i Pride-paradene, der bl.a. politiske partier og næringslivsaktører er opptatte av å fremstå inkluderende og tolerante, som jo seg hør og bør i det homovennlige, progressive Norge.

Men hvor er UiS-ledelsens regnbue-engasjement resten av året? Er UiS egentlig en institusjon der det er tilrettelagt fra ledelseshold for at det skal føles trygt og aksepterende for studenter og ansatte å være seg selv, som f.eks. homofil, lesbisk, bifil, trans, eller ikke-binær?

Ingen mangfold-plan

Status quo er dessverre ikke veldig regnbue-vennlig: UiS er det eneste nasjonale universitetet i Norge som per dags dato ikke har en handlingsplan for likestilling, mangfold og diskriminering. Ved semesterstart er det ingen synlighet omkring temaet likestilling og mangfold for våre nye studenter. Det er heller ingen dedikerte ansatte i administrasjonen som jobber helhetlig med dette. I realiteten er likestilling, mangfold og diskriminering et nedprioritert område ved UiS.

Regnbueflagget forplikter. Jeg håper at innen Pride-sesongen ruller i gang neste år og regnbueflagget igjen skal heises på Ullandhaug, så har UiS ledelsen tatt grunnleggende og helt nødvendige grep for å sikre at UiS er en trygg, fordomsfri og åpen studie- og arbeidsplass, for alle. For, det finnes ingen bedre markedsføring enn å kunne følge opp kjappe slagord og stunts med solid, varig substans over tid.

