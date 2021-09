Hvor ble det av Mímir som skulle kjempe mot sosial dumping?

POLITIKK: Dessverre fikk jeg rett da jeg i fjor mistenkte at Stavangers grep mot sosial dumping aldri ville forlate papiret.

Min konklusjon blir at hos partiet Rødt og Mímir Kristjánsson er det kun store ord som brukes for å få bort arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Helge Askildsen Tananger

I februar i. 2020 hadde jeg et debattinnlegg i Aftenbladet der jeg stilte spørsmål om hvordan Stavanger kommune tok grep mot sosial dumping. Posisjonen i Stavanger kommune vedtok nye seriøsitetsregler, som jeg mente kun ville bli papirregler.

Når det gjelder å ta grep mot sosial dumping og gjennomføre lokale kontroller, må vi dessverre nå konstatere at hos posisjonen i Stavanger kommune, er det fortsatt kun papirregler og festtaler som gjelder.

Å følge opp med stedlige kontroller på byggeplasser og på leverandørenes kontorer, betyr at en må komme seg ut av kontorene. Dette betyr igjen at det må tilføres økte ressurser.

Dersom vi faktisk mener noe med at vi ønsker redusert arbeidslivskriminalitet og redusert sosial dumping, må det tas grep. Mímir Kristjánsson har siden kommunevalget 2019 ledet utvalget som har denne type oppfølging som sitt ansvarsområde.

I etterkant av mitt debattinnlegg tok han kontakt med meg. Mímir Kristjánsson var tydelig på at dette var et område hvor Stavanger kommune måtte få på plass økte ressurser. Nå er det snart stortingsvalg og ikke noe har skjedd på området. Min konklusjon må da dessverre bli at hos partiet Rødt og Mímir Kristjánsson er det kun store ord som brukes for å få bort arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Fortsatt er partiet Rødt kun på «festtale-nivå» når det gjelder dette viktige samfunnsproblemet.

Stavanger-regionen har mange seriøse leverandører, og disse er avhengig av god kontraktsoppfølging, slik at de ikke blir utkonkurrert av de useriøse i markedet. Bruk av seriøse leverandører gir økte skatteinntekter til kommunen.

