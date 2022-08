Knapphet skaper populisme

Knapphet er drivstoffet til populismen – et fragmentert Europa er en lettere motstand for Russland.

Romania setter rekord i hveteproduksjon i år, men krigen i Ukraina har ført til mangel på hvete i store deler av verden. Det kommer på toppen av kraftkrisen. En farlig miks, ifølge innsenderen.

Debattinnlegg

Diyako Baroz Stavanger

Den russisk-orkestrerte energikrisen og korntransportene i Svartehavet er strategiske, sofistikerte virkemidler for å påvirke intern-europeisk solidaritet. Når gassen tar slutt og det blir kaldt, trenger sentral- og søreuropeere som er avhengige av russisk energi, hjelp.

EU har allerede utarbeidet en gassavtale som har et mål å redusere gassforbruket med 15 prosent. Avtalen inneholder imidlertid et betydelig antall nasjonale unntak som gjør det vanskelig å nå målet.

Et annet problem forårsaket av Russland er prisen på korn, en truende hungersnød og økende migrasjon. Krigen og forstyrrelsen av korntransporten i Svartehavet truet livet til millioner av mennesker i Midtøsten og Afrika.

Matmangel øker også migrasjonen ved EUs ytre grenser. Regningen vil bli dyr for Europa og kan øke sosial uro. Innbyggernes levestandard faller, og arbeidsledigheten truer med å stige.

Suksessen til Russlands strategi ligger i dens evne til å mate og utnytte mangelen på ressurser som påvirker innbyggerne i EU-land. I et demokrati blir knapphet uunngåelig et valgtema og tjener partier som vektlegger nasjonale interesser. Gjennom hele sin eksistens har EU vært en lett politisk syndebukk.

I Russland er knapphet kjent for å være drivstoffet til populismen. Et fragmentert Europa er lettere motstand for Russland når skjebnen til sanksjoner og støtte til Ukraina er på bordet.

Tegnene på fragmentering er allerede synlige. Ungarn, som har sitt eget show, har for lengst brutt ut av den felles fronten, og Italia har drevet inn i tidlig valg. Giorgia Meloni, formann for det nyfascistiske partiet Fratelli d'Italia, regnes som en mulig valgvinner og fremtidig statsminister. Til høsten valgåret får vi se hvordan de gjennomfører sin agenda.

En ting er klart på forhånd. Politikere som kjemper om makten ved å bryte EUs felles front, har lånt strategien sin fra Vladimir Putin.