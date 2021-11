Superkombinasjonen gratis buss og rushtidsavgift

DEBATT: MDG vil innføre rushtidsavgift i bytte mot gratis buss.

«Kombinasjon av gratis buss og rushtidsavgift kunne være «dynamitt» for både å fjerne kø og komme i rute i forhold til klimautslipp», skriver Erlend Kristensen og Susanne Heart.

Debattinnlegg

Erlend Kristensen Fylkestingsrepresentant for MDG

Susanne Heart Fylkestingspolitiker fra MDG

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mathias Renberg, fylkesformann i FpU, er uenig med Frp’s fylkestingsgruppe, som også ønsker gratis buss (Aftenbladet . MDG og Frp synes altså å være enige i at gratis buss er en god ide, om vi skal tro moderpartiet. Det eneste vi ikke er enige i er finansieringen. Da vi spurte Pål Morten Borgli, om hvordan Frp skulle finansiere gratis buss, var svaret prioritering.

Passer ikke i vår region

Renberg gjør et nummer ut av «myten» om at gratis buss kun leder til at gående og syklende tar buss. Det stemmer kanskje i Riga, en storby. Men har Renberg sett mange som går i vår region? Regionen med lange avstander og bygget for bilen. Og mange av dem som sykler, gjør dette fordi det for dem er raskere enn å kjøre bil, eller fordi de ønsker å holde seg i form. Da er ikke buss en konkurrent. Vi mener derfor at motargumentene ikke nødvendigvis passer for vår region.

Vi mener at gratis buss kunne gitt legitimitet til å innføre rushtidsavgifter igjen.

Vi sitter i lange køer både på morgenen og ettermiddagen. Mange kunne nok oftere valgt buss i stedet. De som virkelig trenger å kjøre bil, må selvfølgelig få lov til det. Men da ønsker vi at trafikken flyter fint. Samtidig står busseter tomme, noe som er lite fornuftig. Det viser seg at det kun koster 100 kr ekstra pr. måned pr. innbygger å innføre gratis buss. I det regnestykket har vi lagt inn 20 prosent ekstra kapasitet i rushtiden. Mens vi anser at det resten av døgnet er god plass på bussene.

Videre vet vi at rushtidsavgift virker. Kombinasjon av gratis buss og rushtidsavgift kunne være «dynamitt» for både å fjerne kø og komme i rute i forhold til klimautslipp. Hverdagen ville blitt enklere for alle. Og selvsagt ville flere valgt buss.

Vi hører mange si, «men buss passer ikke for meg». Vi har aldri sagt at alle skal bruke buss. Vi har bare ønske om at flere benytter buss og oppdager friheten som ligger i det. Parkerer flere bilen kan flere også kjøre køfritt.

Prøveprosjekt?

Men vi vet at det er vanskelig å innføre rushtidsavgifter. Derfor må vi gi noe tilbake, for at slike virkemidler skal kunne iverksettes. Vi mener at gratis buss kunne gitt legitimitet til å innføre rushtidsavgifter igjen, som er viktige for god trafikkavvikling. Denne kombinasjonen er aldri prøvd ut. Så hvorfor ikke et prøveprosjekt?

Noen påstår at gratis buss ikke er sosialt rettferdig, da det går ut over småbarnsforeldre, som må bruke bilen til levering og henting i barnehagen i rushtiden. Men det få snakker om, er at denne gruppen er vel de mest utsatte for «tidsklemma». Tid er også penger sies det. Kanskje mange av disse ville verdsatt høyt å få kjøre køfritt og spare tid i en travel hverdag? Ellers må vi ikke glemme at de resten av døgnet kan benytte gratis buss, noe som nå er en relativt dyr affære med hele familien. Kanskje en av foreldrene kan ta bussen, og det kan lede til at en kan kvitte seg med bil nummer to og dermed spare både bompenger og andre bilutgifter og gå i pluss? Mange ville nok også i økende grad tatt bussen til kino og andre småærend, i stedet for å bruke bilen.

Ikke prøvd tidligere

Det er viktig å kunne tenke nytt! Ikke godta alle myter uten videre. La oss prøve ut «superkombinasjonen» gratis buss og rushtidsavgift! Dette har ingen tidligere prøvd ut. Hvorfor skyte forslaget ned før det er testet ut?