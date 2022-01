Latterlig bruk av Paradis-navnet

Egil Rugland Strømvig

DEBATT: Nå begynner bruken av navnet Paradis å bli latterlig. Det eksisterer tydeligvis en reguleringsplan for området sør for Strømsbroen. Navnet er, hold dere fast, Paradis Sør.

Det vil i praksis si at prosjektet Consulens Brygge ligger i Paradis. Med andre ord: Kulimport-tomten ligger i Paradis. Skal vi gjenta det i kor? Nei vel.

Kulimport-tomten er noe av det mest hillevågske som finnes. Nå Paradis? Ubegripelig. Det betyr videre at hele området på vestsiden av Hillevågsvannet fra Lagård til Hillevåg (Kulimport-tomten) nå er i ferd med å bli Paradis. Det er historieløst og kunnskapsløst.

Til det sentrale i denne utviklingen. Er det tomteeiere og eiendomsutviklere som skal legge premissene for byutviklingen i Stavanger? Mener virkelig politikerne i utvalget for by- og samfunnsutvikling at et område sør for Strømsbroen ligger i Paradis? Hvor er du John Peter Hernes?

Jeg har et forslag til Aftenbladet. Kontakt lokalhistorikere som kan opplyse allmuen om bakgrunnen for navnet Paradis. Spe på med kommentarer fra politikere, utbyggere og tomteeier. I forlengelsen av det kan dere drodle over hvem som skal bestemme byutviklingen? Eiendomsutviklerne eller vi, les de folkevalgte.

Slik utviklingen går nå, blir vel Våland en fremtidig del av Paradis. Bare vent.