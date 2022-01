Det store strømrøveriet

DEBATT: Tenk om EU hadde krevd at innbyggere i Italia, Spania, Hellas osv. skulle betale skatt for sitt forbruk av sola?

«Dagens kraftproduksjon er et resultat av våre forfedres slit og dagens ingeniørkunst», skriver Kjell Skartveit.

Debattinnlegg

Kjell Skartveit Sentralstyremedlem, Partiet De kristne (vara)

Det brukes ulike argumenter for å rettferdiggjøre prisøkningen på strøm. Noen mener billig strøm ikke er en menneskerett, andre peker på at vi må bidra til Europas grønne skifte mens andre argumenterer for at vi må ha lik pris innenfor for strømmarkedet for å ha mest mulig effektiv bruk.

Din og min eiendom

De fleste synes å glemme at landets strømproduksjon er din og min eiendom, og at den økte prisen må regnes som en skattlegging av forbrukerne, en skatt som ikke er blitt vedtatt. Man glemmer også hva som i realiteten skattlegges; nemlig været.

Det Stortinget har gjort, er å omdanne vår eiendom til et lukrativt skatteobjekt.

Tenk dere følgende situasjon: EU krever at innbyggere i Italia, Spania, Hellas osv. skal betale skatt for sitt forbruk av sola, og at de må slutte med et luksusforbruk av sola som skinner så altfor ofte på de kanter. Se også for dere at EU i tillegg vil at bedriftene som ligger i land med mye sol og varme, og som produserer varer der klimaet er en viktig innsatsfaktor, må skattlegges slik at fordelen de har overfor land i Nord-Europa blir utlignet.

Det er ingen grunn til å tro at de ville godtatt slike krav.

Så tenker du kanskje at sol er ikke det samme som strøm. Men strøm er et direkte resultat av vårt klima, og uten regn ville vi ikke hatt den kraftproduksjonen og den levestandarden vi har i dag. Ditt varme bad er derfor som solen ved Middelhavet.

Dagens kraftproduksjon er et resultat av våre forfedres slit og dagens ingeniørkunst. Deres innsats for å temme fossene gjør at vi har klart å etablere en kraftkrevende industri og fått levebrød til tusener av mennesker. Vi temmet ikke fossene for å eksportere strømmen til utlandet, vi gjorde det for å gi innbyggerne i Norge et bedre liv. Kraftproduksjonen er dessuten innbyggernes eiendom, noe vannfallrettighetsloven bekrefter når den sier at vannkraften tilhører og skal forvaltes til beste for allmennheten.

Lukrativt skatteobjekt

Det Stortinget har gjort, er å omdanne vår eiendom til et lukrativt skatteobjekt. Mange har bare strøm som energikilde, og vi må alle bruke store mengder strøm for å kunne leve normalt her i nord. Men denne skatteøkningen har ikke blitt drøftet og vedtatt av Stortinget som er den bevilgende makt, og velgerne har aldri blitt spurt hva de mener om en slik økning i skattebyrden, en økning som rammer alle, uansett husholdningens inntekt.

Norge har ikke et ansvar for Europas energipolitikk, og påstanden om at lik pris handler om rettferdighet, er like tåpelig som å si at innbyggerne sør i Europa bør skattlegges for å sitte ute og nyte sola. Vi har ingen forpliktelser for Europas grønne skifte. Slik situasjonen er blitt, får vi ikke bare dårlig vær, vi må i tillegg betale ekstra for strømmen dette været produserer. Det er ikke bare et simpelt tyveri, det er også brudd på folkets konstitusjonelle rettigheter.