Innlegget om integrering av flyktninger, slår inn åpne dører

DEBATT: Andrea Zizanovic og Henrik Kvadsheim skriver for enkelt og overfladisk om integrering av ulike typer flyktninger.

I 2019 ble Arne Viste dømt for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold. Den endringen som nå er gjort vil sannsynligvis bidra til at ukrainere har bedre forutsetninger for integrasjon.

Irene Bergljot Åstein Dahle Rødt Stavanger

Ingrid Baltzersen Rødt Stavanger

Pål Asle Pettersen Rødt Stavanger

De to hevder at flyktninger fra Ukraina vil bli lettere å integrere enn flyktninger fra Midtøsten og Afrika. Du trenger ikke være rakettforsker for å komme til en så innlysende konklusjon.

Problemet med innlegget til Henrik Kvadsheim og Andrea Zizanovic er ikke at de påpeker det åpenbare, men heller deres ensidige fremstilling av årsakene til at andre grupper ikke er integrerte «nok».

Avdekket svakheter i systemet

Mottagelsen av flyktningene fra Ukraina har bidratt til å synliggjøre svakheter i norsk integreringspolitikk. Vi har sett at kvaliteten på mottakene ikke alltid holder mål og vi er plutselig enige om at det er bra å komme i arbeid så snart som mulig. Regler som har vanskeliggjort dette er satt til side.

I 2019 ble Arne Viste dømt for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold. Den endringen som nå er gjort vil sannsynligvis bidra til at ukrainere har bedre forutsetninger for integrasjon. For, det å sitte passivt på et mottak i lang tid er nedbrytende, og det reduserer mulighetene for at en senere kommer i arbeid. Og arbeid er, som Zizanovic og Kvadsheim også påpeker, viktig.

De to skriver at mesteparten av flyktningene fra Midtøsten og Afrika har vist seg å være lite ansettbare i Nordens teknologidrevne- og høykvalifikasjonskrevende økonomier. Lav-kvalifiserte jobber har forsvunnet, samtidig som over 50 prosent av flyktningene bare har grunnskole eller ingen utdanning.

Hvem har tatt jobbene?

Det er selvsagt vanskeligere å få en jobb om man mangler utdanning. Men hva vil det si å være «lite ansettbar»? Og er det virkelig slik at lav-kvalifiserte jobber har forsvunnet? Ser vi oss rundt, vil vi oppdage at mange av disse jobbene ikke har forsvunnet. De er bare opptatt. Gjennom EØS-avtalens krav til fri flyt av arbeidskraft, har arbeidskjøperne i Norge hatt tilnærmet ubegrenset tilgang til billig arbeidskraft.

Før leste vi om hvilken ressurs tamilene var for den norske fiskeindustrien. Det var ikke måte på hvor velintegrerte og «ansettbare» arbeidskjøperne syntes at tamilene var. Men, det var før, nå er andre grupper kommet på banen.

I en forskningsartikkel fra 2018 avslører J.H. Friberg (Fafo) og A.H. Midtbøen (ISF) norske arbeidskjøperes stereotypier. De intervjuet arbeidskjøpere i hotellbransjen og i fiskeindustrien om deres syn på ulike innvandrergrupper.

Og stereotypiene var der: Nordmenn er bortskjemt, svensker er flinke, afrikanere håpløse og polakker jobber som hester. Eller rettere sagt, de gjorde det, før polakkene ble for husvarme og stilte krav. Da ble de erstattet av litauere.

Feilslått strategi

Arbeidskjøpernes stereotypier gjør det vanskeligere for noen grupper å få seg jobb. Det bidrar heller ikke til integrering at vi har et arbeidsliv med «mastergradssyken», der høyere utdanning kreves nesten av prinsipp, og der det er lite rom for folk med helseplager. Også Høyresidens og Aps «arbeidslinje» forsterker problemene. Tanken bak linja er at dersom folk bare blir fattige nok, vil de på mirakuløst vis blir friske eller få seg en jobb. I bunn ligger en dyp mistillit, der syke og arbeidsledige blir sett på som late og arbeidssky.

Denne linja har ført til økt følelse av utenforskap og fattigdom, og dette har motvirket integrering. Problemet med Zizanovic og Kvadsheim sitt innlegg er at de ensidig plasserer ansvaret til at noen grupper ikke er «nok» integrerte, hos gruppene selv. Det er kun flyktningenes mangel på utdanning, kultur eller deres «evne og vilje til å tilpasse seg norske normer og kulturelle premisser» som trekkes frem. Dette er en overforenkling som fordummer debatten.

