Stavanger Havnesilo holder mål som beredskapslager

DEBATT: Det er ikke rart at kornsiloene i Stavanger er så godt som tomme, så lenge Norge ennå ikke har etablert noe beredskapslager for korn.

Norge er i en svært kritisk matvaresituasjon. Tilgang på korn er presset og prisen øker, uke for uke. Stavanger Havnesilo er i dag fullt operativ og kan umiddelbart inngå i beredskapsløsningen for korn.

Gunnar Jan Johnsen Sandnes

Anne Jødal Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri, er enig i at det må etableres kornberedskap i Norge, men det må skje i nærheten der kornet produseres, ikke i Stavanger. Det produseres lite korn i Rogaland, men det forbrukes derimot store mengder korn i dette området.

Anslagsvis blir det årlig produsert i overkant av 500 tusen tonn kraftfor i Stavangerdistriktet. Kornråvarene kommer fra Østlandet i tillegg til en betydelig import fra ulike deler av verden.

Et funksjonelt anlegg

Argumentet fra Skuterud om at kornet må lagres der det dyrkes, havner på siden av virkeligheten. Havnesiloen i sin tid ble lagt til Stavanger for å ta imot importkorn og norskprodusert korn. Import av korn skjer oftest på store skip fra oversjøiske havner. I Stavanger er det gode havneforhold for stor tonnasje på en kjøl.

Plasseringen var også viktig for logistikken ved transport, lagring og flytting av norsk korn til Rogaland, der ofte samme lastebåt gikk med retur av importkorn til møller rundt i landet. Slik ble båttransporten optimalisert. Det har blitt brukt ulike argumenter for å rive eller benytte kornlageret i Stavanger til andre formål enn hva det er bygget for. Styreleder Skuterud mener havnesiloen r ikke er aktuell for å løse et statlig kornberedskapslager. Også flere lokale politikere og ivrige eiendomsutviklere snakker varmt om riving av anlegget i Stavanger.

Norge vil fremover være i en svært kritisk matvaresituasjon. Tilgangen av korn er sterkt presset og prisnivået øker, og tendensen forverres uke for uke. Stavanger Havnesilo er i dag fullt operativ og kan umiddelbart inngå i beredskapsløsningen for korn. Riving av anlegget vil påføre omgivelsen svært store miljøbelastninger. De som ønsker å fjerne havnesiloen, hevder anlegget er gammeldags og at det må gjøres store investeringer.

Trumfkortet holder ikke

Anlegget er en del år, men det er ikke gammeldags. Det er ikke et høyteknologisk anlegg. Det er lagerceller med transport ut og inn, ingen prosessering. Nye lagerfasiliteter ville måtte bygges opp etter samme prinsipper som dagens anlegg, og da til store investeringskostnader.

Styreleder i FK Agri forsøker seg med et trumfkort i sitt innlegg: «Ingen snakker om at kornsiloene i Stavanger faktisk står så godt som tomme». At det skal være et godt argument for å rive anlegget, faller på sin egen urimelighet, fordi Norge som kjent ennå ikke har noe beredskapslager for korn.

Jeg forventer at regjeringen vurderer denne saken og bidrar til at anlegget i Østre bydel blir et grunnleggende og optimalt anlegg for vår matsikkerhet og beredskap.