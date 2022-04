Suldal kommune må skille mellom forretning og forvaltning

DEBATT: Vi frykter konsekvensene for naturen på Jelsa og laksen i Suldalslågen om Norsk Stein får utvide masseuttaket. Havvind-planene til WindWorks Jelsa bør heller ikke omfavnes ukritisk.

Suldal kommune har støttet opp om planene om tørrdokk for havvind. Dette har de gjort samtidig som kommuneplanen har vært under arbeid. Det er problematisk.

Endre Hovland Koordinator, Forum for natur og friluftsliv

Ivar A. Nøttestad Daglig leder – Norges speiderforbund Vesterlen krets

Hans Olav Sandvoll Daglig leder – Ryfylke friluftsråd

Erik Thoring Daglig leder, Naturvernforbundet i Rogaland

Karl Andreas Knutsen Haugesund Turistforening

Ingvild Kjosavik Rogaland KFUK-KFUM Speiderne

Ragnhild Ottesen NJFF Rogaland

På Berakvam ved Sandsfjorden ønsker Norsk Stein å utvide sitt masseuttak og WindWorks Jelsa å opprette tørrdokk for havvind. Planene spilte de inn til Suldal kommune i høst. Som initiativtakere er det deres ønske å bygge ned naturen på Jelsa.

Som natur- og friluftslivsorganisasjoner mener vi det er på sin plass å påpeke noen sider ved disse planene. Suldal kommune er deleier i Ryfylke IKS som er initiativtaker til Jelsa WindWorks. Kommunen har støttet opp om initiativet blant annet med penger. Dette har de gjort samtidig som kommuneplanen har vært under arbeid. Nå mener vi det er viktig at Suldal kommune skiller mellom forretning og forvaltning. En kommune har anledning til å delta i næringsutvikling, men som forvalter er det først og fremst deres oppgave å sette initiativene til nytt masseuttak og tørrdokk inn i et større perspektiv.

Vi er bekymret. Først og fremst gjelder det for livet i den nasjonale laksefjorden, Sandsfjorden. Vi vet at deponering av opptil 150 000 tonn steinstøv årlig ødelegger for livet i fjorden. Samtidig har kommunen, kraftselskapene, grunneiere og dugnadsfolk arbeidet hardt for å forbedre den nasjonale lakseelven Suldalslågen. Da de nye planene om tørrdokk og utviding vil kunne øke belastningen er, det på sin plass å spørre Suldal kommune om det er denne utviklingen de ønsker? Skal man spenne bein på det gode arbeidet man allerede har gjort?

Behovet for tørrdokk bunner i en tanke om at utbyggingen av havvind er NÅ og at man ikke må være for sent ute. Da er det viktig å minne om kommunepolitikernes ansvar for å ivareta samfunnets verdiene til fellesskapets beste. Arealforvaltningen skal føres på en helhetlig og langsiktig måte. Dette handler ikke bare om det som skjer på Berakvam og i Sandsfjorden, men i hele Suldal.

Vi forventer at politikerne i Suldal kommune skiller mellom forvaltning og forretning.

