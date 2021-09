Er sannheten fleksibel i politikk?

Ragnhild Fiskå Voll Hafrsfjord

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

DEBATT: Uavhengig av politisk ståsted, ett av mine krav til partiet jeg skal gi min stemme til, er at det skal være klart hvilke samarbeidspartnere partiet velger.

Vi forstår alle at når systemet i landet vårt er proporsjonal representasjon, må det nødvendigvis i en potensiell regjering være flere som må styre flere sammen, eller være avhengig av støtte fra ulike partier i Stortinget.

Der det slutter å være forståelig for meg, er når partier uttrykker ufravikelig at visse konstellasjoner er det umulig for dem å styre sammen med i regjering, men fraviker det ved første anledning. Er det naivt å tro på valgløfter? Hvis man skal tenke kynisk om det som blir sagt, har det ingen hensikt å lytte til dem i det hele tatt; for det betyr ikke at det blir slik som det blir forespeilet. Men hvordan skal velgere da gjøre seg opp en mening om hvem som skal få den enkeltes stemme hvis det som blir sagt, glemmes etter valget?

Jeg er oppdratt til å snakke sant; er sannheten fleksibel i politikk?