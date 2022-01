Har Høyre glemt markedskreftene?

DEBATT: Høyre ved Ingebjørg Folgerø og Jarl Endre Egeland kommer med forslag om å dele ut ekstraordinært utbytte fra Lyse, som følge av de unormalt høye strømprisene vi har for tiden.

«Nasjonalt har MDG foreslått at økte priser refunderes i sin helhet, men at alle får det samme utbetalt uavhengig av forbruket. Det er mye mer sosialt rettferdig, omfordelende og enkelt», skriver Erlend Kristensen.

Erlend Kristensen MDG Sandnes

Men de vil betale ut utbytte basert på forbruket. Det medfører flere problemer og virker derfor svært lite gjennomtenkt. Er det bare valgflesk?

Partiet for de rike

MDG Sandnes foreslo noe lignende i desember. Men med en vesentlig og viktig forskjell. Vi ønsker at alle får det samme utbetalt. På denne måten bidrar det til at vi gir mer tilbake til de som bor i mindre leiligheter og de som har et normalt forbruk. Med Høyre sitt forslag vil de som har et ekstraordinært høyt forbruk med store hus og hytter, få mesteparten av utbetalingene. En familie med et luksusforbruk på 5000 kWt kan ende opp med å få over seks ganger så mye tilbakebetalt, som en familie som bor i en liten leilighet. Eller dobbelt så mye som en familie med 2500 kWt forbruk. Høyre er partiet for de rike, synes å stå sterkt blant forslagsstillerne.

Et annet problem med forslaget er at dette ødelegger hele markedsmekanismen. Dette overrasker, siden vi kjenner Høyre som et markedsorientert parti. For hva er grunnen til de høye strømprisene? Jo det er lite vann i vannmagasinene. Da øker prisene, slik at vi skal spare mer strøm. For eksempel, slukke lys, slå av varmen på rom vi ikke bruker så mye, fyre mer med ved eller mer nattsenking for å nevne noe. Dette er nok noe som allerede har skjedd i ulik grad i de tusen hjem, skal vi tro på markedsmekanismene. Innføres lokal støtte på toppen av regjeringens støtte på 80 prosent, får vi i praksis hele økningen i priser tilbake, samme hva vi forbruker, innenfor 5000 kWt i måneden. Da setter vi regelrett krokfot på hele strømmarkedet. Hvorfor skal vi da spare strøm?

Glemmer det grønne skiftet

Vi setter ikke bare krokfot på markedet, men vi glemmer helt det grønne skiftet. For økte priser leder også til at stadig flere vurderer å investere i solcelleanlegg, varmepumper eller andre til tiltak for å spare eller produsere egen strøm.

Et mer praktisk spørsmål er hvordan Folgerø og Egeland har tenkt at kommunene skal betale tilbake utbytte til innbyggerne? Her lukter det veldig mye byråkrati. For først skal kommunene som eier Lyse bli enige om at det skal betales ut et ekstraordinært utbytte. Så mottar kommunene dette. Deretter skal de finne ut hva hver og en av oss har forbrukt. Skal det være basert på at vi sender kopi av faktura til kommunen? Som så setter en ikke ubetydelig mengde medarbeidere i jobb for å finne ut hva vi skal ha tilbakebetalt? Og hva med personvernet? Vi ser at dette er et ualminnelig dårlig forslag og antakelig ikke gjennomførbart.

Mer sosialt rettferdig

Nasjonalt har MDG foreslått at økte priser refunderes i sin helhet, men at alle får det samme utbetalt uavhengig av forbruket. Det er mye mer sosialt rettferdig, omfordelende og enkelt. De som sparer strøm eller forbruker mindre enn snittet, får mer tilbake enn de får i økte strømutgifter, rundt 70–80 prosent. Mens de rike med luksusforbruk får mindre tilbake enn de har i økte strømutgifter.

En slik ordning stimulerer også til investeringer i fornybart og ENØK-tiltak, som fremmer det grønne skiftet. Regjeringen har valgt feil modell, ved at refusjonen er forbruksbasert. Det overrasker at representanter fra Høyre foreslår lokale ordninger som gjør den modellen bare enda verre og vil ødelegge markedsmekanismene helt!

