Israels ambassadør snakker for en fredelig løsning

DEBATT: Leder i Palestinakomiteen Ingebreth Forus skriver 3. januar sine innvendinger i anledning intervju av Israels ambassadør Alan Roth i Aftenbladet 22. desember.

«Sikkerhetsgjerdet er ikke noen god løsning, men dette har reddet mange sivile liv etter at det ble oppført. Israel er forpliktet som andre land å forsvare sine egne borgere», skriver Bjarne Bjelland og Gudmund Strøm.

Debattinnlegg

Bjarne Bjelland Hafrsfjord

Gudmund Strøm Hundvåg

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Forus spør i slutten av innlegget sitt om det er slik at Israel står over folkeretten? Han skriver i slutten av sitt innlegg: «Min interesse er primært å gjøre en innsats for å forsvare den livsviktige folkeretten-distraksjon eller ikke».

Flere arabiske land har fått øynene opp for at samarbeid med Israel faktisk er til deres eget beste, og har derfor inngått fredsavtaler med dem.

Forus har deretter gitt sitt bidrag til leserne av Aftenbladet til å forstå «virkeligheten» av Israels overtredelser overfor palestina-araberne.

Dersom man skal referere til folkeretten, er det en forutsetning at de påstandene man fremlegger er dokumenterte.

Forus påstander er mangelfulle i så henseende.

Vi regner med at Forus er kjent med at siden midten av 90-tallet har palestinske selvstyremyndigheter (PA) hatt sivil myndighet i A- og B- områdene av Vestbredden. I disse områdene kan palestinerne bygge fritt. Til tross for dette velger palestinerne, som en overordnet strategi av EU, å bygge mest i C-områdene. I området C har Israel suverenitet uten begrenset byggevirksomhet. (Oslo ll – avtalen Art. 27 vedlegg lll.)

En av påstandene er at Israel foretar etnisk rensing: «For å skaffe «lebensraum» for settlerne fordrives palestinerne med vold og deres hus rives.... .»

Straff for terrorisme

Det er ikke noe bevis for at Israel systematisk fordriver arabere i den hensikt å endre Vestbreddens demografiske karakter. Utkastelse fra hus og nedrivinger har bare forekommet som straff for terrorisme eller i forbindelse med fastslått brudd på israelsk lov, arealplan- forutsetninger eller sikkerhetshensyn. Dessuten har palestinerne anledning å oppnå sine rettigheter ved hjelp av det israelske rettssystemet, selv om de ikke er israelske statsborgere. (freedomhouse org/ report/freedomworld/2017/ west-bank).

Blokaden av Gaza nevnes også som et problem. Problemet må Hamas selv ta ansvar for. Israel stilte følgende krav til for at grensene skulle holdes åpne: De måtte anerkjenne Israels rett til å eksistere, og de måtte ta avstand fra vold. De takket nei. Hvis Gaza er et utendørs fengsel, sitter da ikke Hamas med nøkkelen?

Sikkerhetsgjerdet er ikke noen god løsning, men dette har reddet mange sivile liv etter at det ble oppført. Israel er forpliktet som andre land å forsvare sine egne borgere.

Flere har inngått fredsavtale

De villedende beskyldningene mot Israel fra Palestinakomiteen repeteres stadig og er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold. Flere arabiske land har fått øynene opp for at samarbeid med Israel faktisk er til deres eget beste, og har derfor inngått fredsavtaler med dem. Ambassadørens uttalelser speiler at han snakker for en fredelig og konstruktiv løsning av hele konflikten mellom partene.