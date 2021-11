Ikke betryggende om jordskjelv og Rogfast

DEBATT: Min skepsis til Rogfast, som jeg har gitt uttrykk for mange ganger, er ikke blitt mindre av artikkelen «Rogfast utsatt for jordskjelv» 28. oktober.

Rogfast er et veiprosjekt med undersjøiske tunneler som skal gi ferjefri kryssing av Boknafjorden. (Retning nord er til høyre i bildet.)

Skepsisen er ikke blitt mindre av uttalelsene til prosjektleder Oddvar Kaarmo i avisen. De fokuserer på viktigheten av å sikre at den helstøpte tunnel kan motstå de belastninger som et nytt jordskjelv kan skape, uten at det oppstår sprekker. Det tror jeg, med mitt enkle, ufaglige skjønn, er umulig.

Når det er sagt, er jeg mer bekymret for de sprekker som flere hundreår (eller tusener av år) med jordskjelv og annet har laget i fjellet der tunnelen skal legges. Slik jeg har oppfattet det, pretenderes det ikke at man før tunnelboringen/sprengningen starter har full oversikt over de sprekker som alt måtte foreligge, og risikoen for disse synes å være overlatt til entreprenørene.

Aftenbladet hadde 18. oktober 2018 et større oppslag under tittelen «Rogfast vrient for entreprenørene», (nettversjonen: «Rogfast må bygges i ’råttent’ fjell»). Der refereres det til en rapport fra Norconsult som, ifølge avisen, peker på en rekke svakhetssoner og sprekksoner.

Det virker i alle fall ikke betryggende at prosjektledelsen synes å fokusere på eventuelle nye sprekker som måtte dannes, når man åpenbart mangler full oversikt over eksisterende sprekker.