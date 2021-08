Hvem taper på at kontantstøtten vrakes?

DEBATT: Det nærmer seg stortingsvalg, og igjen er debatten om å beholde kontantstøtten kommet opp.

«Er det slik at de som venter på barnehageplass, skal få betalt for å være hjemme med barnet sitt, men ikke jeg som velger det fordi jeg tror det er til det beste for mitt barn?» spør Alice Braarvig.

Alice Braarvig Sola

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Samtlige partier ønsker å fjerne kontantstøtten. Er vi blitt så kyniske som samfunn at vi teller på kronene når det kommer til oppvekst og psykologisk utvikling?

Ved å avskaffe kontantstøtten frarøves foreldre viktig tid i den første fasen til barnet. Er tid med barnet blitt et økonomisk gode, kun for dem som har råd til det? Er det slik at bare de som tjener mest, skal få muligheten til å velge?

Er det slik at vi må regne på om vi har råd til å få et barn til?

Trang økonomi

Som mange vet er småbarnstiden en periode i livet hvor økonomien er ganske trang. Noe som gjør at mange er helt avhengige av kontantstøtten for å kunne være hjemme med barnet sitt utover permisjonstiden. Det dreier seg ikke om en stor økonomisk gevinst vi småbarnsforeldre sitter igjen med dersom vi velger å ha barnet hjemme et ekstra år. Det er heller en forutsetning om at økonomien skal kunne gå rundt det året.

Flere av oss velger å gi avkall på årsinntekten vi hadde fått dersom vi hadde valgt å gå på arbeid, fremfor å motta kontantstøtte. Alt kan ikke måles i penger, og tid med barna er nok en mangelvare flere av dere foreldre kan kjenne på. Tid med barna kan ikke kjøpes, men må oppleves og nytes i øyeblikket.

Trygt, robust barn

Er det økonomisk gunstig for Norge som land at jeg er hjemme med kontantstøtte? På den ene siden nei, jeg bidrar ikke med de skattepengene som jeg ellers ville gjort dersom jeg var i lønnet arbeid, og barnet mitt i barnehage. På den andre siden så bidrar jeg til samfunnet med å oppfostre et trygt og robust barn, det må vel være verdt noe det også?

Flere partier har fremmet et forslag om ventestøtte til de foreldrene som har søkt barnehageplass, men ikke har fått tildelt plass og derfor ser seg nødt til å være hjemme med barnet sitt, men hva med oss som ønsker å være hjemme med barnet vårt et ekstra år? Er det slik at vi må regne på om vi har råd til å få et barn til? Om økonomien står i stil med å følge opp barnet vårt slik vi ser det blir best for vårt barn og vår familie?

Det finnes så mange legitime grunner til å vente et ekstra år med å sende barna i barnehage. Ifølge Norsk psykologforening viser forskning at barnets følelsesmessige og sosiale evner utvikles nettopp ved at barnet får knytte seg til stabile voksne som reagerer sensitivt på barnets behov. Samt at opplevelsen av å ha en kjent og nær voksen som passer på, er viktigere enn noe annet de aller første årene av livet. Nyere forskning gjort av Norges forskningsråd viser at barn i alderen 0 til 2 år er på sitt mest sårbare og tåler stress dårlig. Funnene i forskningen viser at stressnivåene til barna øker utover dagen de dagene de tilbringer i barnehage kontra de dagene de tilbringer hjemme.

For meg har det vært en betryggelse å vite at jeg har kunnet imøtekomme behovene til barna mine før de har evne til å uttrykke seg verbalt. Jeg vil også våge å påstå, at jeg har hatt mer tid til hvert enkelt av mine barn enn hva de ansatte i en barnehage ville hatt, da det der er flere barn per voksen.

Trist

Nå frykter jeg at muligheten til å benytte meg av kontantstøtten til mitt tredje barn, forsvinner. Uavhengig av utfallet ved stortingsvalget kommer jeg til å være hjemme med mitt barn selv etter fylte ett år. Jeg synes det er trist å tenke på alle de foreldrene som også ønsker dette kanskje ikke lenger vil muligheten da svært få småbarnsfamilier har anledning til å leve på en inntekt.

Jeg har ønsket å gi barna mine som på grunn av prematuritet har fått en tøffere start på livet muligheten til å være hjemme litt lenger. Jeg ønsker å være den som ser dem ta deres første skritt, og å lære dem å kommunisere. Er det slik at de som venter på barnehageplass, skal få betalt for å være hjemme med barnet sitt, men ikke jeg som velger det fordi jeg tror det er til det beste for mitt barn?

Så mitt spørsmål til alle partiene som ønsker å avskaffe kontantstøtten er om vi blitt så kyniske som samfunn at vi teller på kronene når det kommer til oppvekst og psykologisk utvikling?

