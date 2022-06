Feil å pusse opp uteområdet ved Rådhuset til uhyrlige summer

DEBATT: Posisjonen i Stavanger vil bruke uhyrlig mye penger på å ruste opp uteområdet ved Rådhuset. Dette burde vært århundrets mest opplagte sparesak.

Det er feil å bruke 28,5 millioner kroner på uteområdet ved Rådhuset. Til sammenligning: Vi har 82 offentlige barnehager, målet er å oppgradere tre barnehager hvert år, altså blir hver barnehage oppgradert hvert 27. år.

Ingebjørg Folgerø Kommunestyremedlem for Høyre, medlem i Utvalg for Miljø og Utbygging

Hva koster et pent uteområde? Hvis du spør flertallspartiene i Stavanger, altså AP, FP, MDG og SP, er svaret 28 millioner kroner. Iallfall hvis uteområdet ligger rundt Rådhuset og kommuneadministrasjonen. Vi hadde møte i Utvalg for Miljø og Utbygging onsdag 15. juni, og vi – det vil si Høyre, Venstre og Frp – ble knallhardt nedstemt i en av de mest opplagte sparesakene dette århundret.

Ja, vi bruker for tiden mye penger på å rehabilitere Rådhuset. Det var nødvendig av mange grunner; alder, tilstand, vedlikeholdskostnader, universell atkomst, ny teknologi, energi, det hele. Men dyrt. Greit nok, antakelig, i hvert fall har det vært et noenlunde samstemt kommunestyre som har vedtatt dette.

En uhyrlig sum

Men nå. Nå! Nå har vi fått på bordet en sak om å fikse opp uteområdet rundt Rådhuset og svømmehallbygget, som brukes som kontorbygg for kommuneadministrasjonen. Prislappen på uteområdet er anslått i saken til 28,5 millioner, om enn med et «styringsmål» på 25 millioner kroner. Dette er – for å si det mildt – uhyrlig mye penger. Til sammenligning: Vi har 82 offentlige barnehager, målet er å oppgradere tre barnehager hvert år, altså blir hver barnehage oppgradert hvert 27. år. Det vedtatte beløpet er 6 millioner til investering for oppgradering av barnehager hvert år – til sammen.

Ja, vi i mindretallet har prøvd å øke beløpet, men vi er – vel – i mindretall. Derfor foreslo Høyre, Frp og Venstre at uteområdene rundt Rådhuset og svømmehallbygget skulle opparbeides for «bare» 15 millioner kroner, pluss at de innsparte millionene skulle omfordeles til økning i penger til oppgradering av barnehagers uteareal samt lekeplasser og skolegårder. Nei da. Flertallspartiene mener det er helt på sin plass å bruke 28,5 millioner på pene omgivelser rundt Rådhuset og kommunekontorene.

Gutten med bullbuksene

Flertallspartiene hevdet i møtet at «den enkleste sak av verden er å sette utgiftsposter opp mot hverandre». Det betyr: Ikke klag over at pengene brukes på ett sted, selv om de kunne vært brukt et annet sted. Mitt svar var at penger bare kan brukes én gang. Bruker du 15 millioner ekstra på uteområdet rundt Rådhus og kommuneadministrasjonen, har du 15 millioner mindre å bruke på uteområdene rundt barnehagene, uansett hvilken vei du snur kronestykket. Likevel stemte flertallspartiene for å bruke 28 millioner kroner på stein, benker og planter rundt politikerne og administrasjonen. Ikke på barnehagene, hvor barna oppholder seg ute halve dagen.

Gutten med gullbuksene oppdaget at det bare var å stikke hendene i bukselommene, så kom det sedler ut. Slik er det kanskje for AP, FP, MDG, Rødt og SP akkurat nå, fordi kommunen har fått inn flere skattepenger og Lyse har fått inn mer penger på strømprisen enn noensinne. Det er sikkert moro for flertallspartiene, men det er jo ikke realpolitikk. Noen må betale for alt, for eksempel skattebetalere og strømkunder, og pengene kan bare brukes én gang. Hvis du ikke har gullbukser, da.