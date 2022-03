Faurefjellet vindkraftanlegg vil gi ørsmå bidrag til kraftproduksjonen

DEBATT: Elektrifisering av oljesektoren krever 12–15 TWh stabil og fornybar kraftproduksjon. 53–66 anlegg på størrelse med Faurefjellet vindkraftanlegg vil kunne produsere denne energien – men bare når det blåser.

Bård S. Solem Motvind Norge

Marit Brevik Motvind Norge

Vindkraft har aldri vært – og kan aldri bli – løsningen på «det grønne skiftet». Til det er konsekvensene for omfattende og produksjonen for liten. I tillegg til oljesektoren skal transportsektoren elektrifiseres, kraftkrevende industri, karbonfangst mm. I tillegg inviterer vi kraftkrevende datasentre og batterifabrikker til Norge – fordi vi visstnok har så store mengder fornybar kraft.

Bjerkreim vindkraftverk startet opp på tampen av 2019. Produksjonen i 2020 – time for time – viser hvor ustabil kraftproduksjonen er ved et typisk vindkraftanlegg.

Ustabil produksjon

Faurefjellet vindkraftverk er med sine 12 turbiner i 200 m høyde oppgitt til å kunne produsere, 228 GWh pr. år. Denne kraften kommer og går med vinden – ustabil og uforutsigbar. Industrien og forbrukerne er ikke interessert i denne kraften. Det er derfor nødvendig med tilsvarende mengde balansekraft for å sikre stabil kraftforsyning.

Hvis vi analyserer kraftproduksjonen ved Bjerkreim vindkraftverk i 2020, time for time, ser vi hvor uforutsigbar produksjonen i realiteten er ved vindkraftverk i Rogaland. Oljeindustrien kan ikke basere seg på denne kraftleveransen. Hvis det ikke blåser i Rogaland, står alle vindkraftverkene stille.

Faurefjellet vindkraftverk er oppgitt å gi en midlere årsproduksjon på 228 GWh. Dette tilsier en produksjon på 3,4 GWh pr. installert effekt MW. Erfaringene fra de to første driftsårene ved Bjerkreim gir imidlertid en produksjon på kun 2,6-3,1 GWh pr. installert effekt (MW). Faurefjellet vil kunne produsere opptil 208 GWh hvis vi legger dette til grunn - ikke 228 GWh som oppgitt i konsesjonssøknaden. I konsesjonen til Bjerkreim benytter de en faktor på 3,6 - dette er langt over det som er den reelle produksjonen.

Gir feil inntrykk

Faurefjellet vindkraftverk er oppgitt med et planareal på 2,8 km². Dette forteller lite eller ingenting om arealkonsekvensene og er mer egnet til å forvirre eller gi feil inntrykk av konsekvensene.

Anlegget medfører permanente inngrep i terrenget og redusert naturmangfold. Veier, oppstillingsplasser, masseuttak og kraftlinjer påvirker ikke bare nærområdet. Anlegget har en avtagende influens med avstanden. Innenfor 600–2000 meters avstand vil turbinene og inngrepet dominere omgivelsene.

Anlegget med sine 200 m høye turbiner raget godt over terrenget og vil i varierende grad være synlige opptil 30–50 km avstand.

Arealet som blir uegnet til rekreasjon og friluftsliv pga. støy er hele 19,6 km² hvis vi benytter myndighetenes retningslinjer for støy. Bolig- og fritidsbebyggelse blir ikke tillatt innenfor et areal på 8,5 km². Inne i anlegget vil støynivået ligge godt over 55 dB. Skal man beregne arealkonsekvenser, må påvirket areal være i tråd med myndighetenes egne krav, og da blir arealet hele 19,6 km².

Konsekvensene for grunneiere er dermed betydelig langt utenfor planarealet og de områdene som gjerne reguleres til vindkraft. Disse store heftelsene kan ha store økonomiske konsekvenser – i tillegg til dårligere folkehelse og redusert livskvalitet.

Faurefjellet vindkraftanlegg beslaglegger store områder på grunn av støy. Planarealet er 2,8 km², men bolig- og fritidsbebyggelse blir ikke tillatt innenfor et areal på 8, 5 km².

En brøkdel av behovet

Kraftprisen i område NO2 har eskalert etter at vi kunne eksportere kraft og importere strømprisene fra kontinentet gjennom nye kraftkabler. Noen hevder at vi må øke kraftproduksjonen for å redusere prisnivået. Dette er umulig fordi kraftbehovet på kontinentet er nærmest utømmelig. Norsk fornybar kraftproduksjon utgjør kun en brøkdel av behovet.

Kraftproduksjonen ved Faurefjellet utgjør dermed kun 4 promille av kraftproduksjonen i regionen. Kraftproduksjonen i NO2 er i snitt 54.800 GWh pr. år. Vindkraftanlegget vil derfor ikke ha noen målbar påvirkning på kraftprisene i NO2. Kapasiteten på utenlandskablene fra regionen er derimot 5100 MW. Faurefjellet vindkraftanlegg antas å kunne bidra beskjedent til eksport kun 35 til 50 dager i året i beste fall.

Vindkraft er ikke bærekraftig og fornybar, den setter varige spor. Faurefjellet vindkraftanlegg beslaglegger store områder pga. støy. Planarealet er 2,8 km², men bolig- og fritidsbebyggelse blir ikke tillatt innenfor et areal på 8m5 km² og 19,6 km² blir uegnet til rekreasjon- og friluftsliv ifølge myndighetenes retningslinjer.

