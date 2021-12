Lyse Elnett med ekstraregning på 3000 kr til elbileierne

«L-nett vil ha en bedre fordeling av strømforbruket over hele døgnet, så de slipper å bygge ut nettet», skriver Magnus Fonnes.

Debattinnlegg

Magnus Fonnes Stavanger

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

DEBATT: Fastleddet i den nye nettleien fra 1. januar 2022 bestemmes av det høyeste forbruket i en hel klokketime sist måned.

Med hjemmelader lader de fleste elbiler med ca. 7 kW. Dermed går toppforbruket i en hel klokketime opp fra 3–4 kW til over 10 kW minst én gang i måneden for de fleste med elbil. Og da går nettleien opp to trinn med kr. 250 i måneden eller 3000 i året. (Og lader du elbil på hytta også, kan du doble dette.)

L-nett (som det nå heter) informerer ikke om dette, men forutsetter at elbileierne «skrur ned» ladehastigheten for å unngå det høye toppforbruket. På mange elbiler, f.eks. Nissan Leaf, som er den mest solgte i Norge, kan du ikke endre ladehastigheten. Og har du ikke de «smarteste» laderne på markedet og behersker kompliserte apper på mobilen din, har du ingen mulighet for å redusere ladehastigheten, den blir 7 kW uansett.

Hvis du da ikke lader med «nødladeren» i vanlig stikkontakt som bare gir ca. 2 kW. Men den løsningen er brannfarlig. Og får du nok strøm på batteriet til kjøringen din hvis du skal lade med lav effekt? L-nett vil ha en bedre fordeling av strømforbruket over hele døgnet, så de slipper å bygge ut nettet – og lanserer kraftbransjens største angrep mot elbilsatsingen i Norge så langt!