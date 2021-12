Forskjellene i tilskudd er hovedproblemet

DEBATT: Kvalitets- og mangfoldsmodellen vil gi alle barnehager forutsetninger for å levere tjenester av høy kvalitet, og den vil styrke tilliten til at offentlige midler gir god velferd.

«Barnehagen skal ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager», skriver Anne Lindboe.

Anne Lindboe Adm. dir. i Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

Når Bjørn Veire (25.11) etterlyser strengere reguleringer av private barnehager, peker han primært på områder der lovverket i mange år har vært på plass. I et nytt innlegg (3.12) om barnehagesektoren i Aftenbladet viser han betydelig interesse for å se nyansene som ofte forsvinner i en polarisert debatt om private tilbydere i offentlig finansiert velferd.

Grunn til korrigering

Men på et vesentlig punkt er det likevel grunn til å korrigere. Det er når Veire skriver at det «må ganske sterk lut til for å temme de store, kommersielle kjedenes pengebruk på mye annet enn drift av barnehager.» Barnehageloven paragraf 23 er langt på vei det verktøyet Veire etterlyser.

I denne paragrafen heter det:

Barnehagen skal bare dekke kostnader som direkte gjelder godkjent drift av barnehagen.

Barnehagen skal ikke overfor eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern som eier foreta transaksjoner og dekke kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter.

Barnehagen skal ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.

Barnehagen skal kunne dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt i samsvar med denne paragrafen.

Departementet kan gi forskrift om regnskap, revisjon og rapportering.

Et hovedproblem i sektoren er at de offentlige tilskuddene, som i snitt utgjør mer enn 80 prosent av barnehagenes inntekter, varierer så mye at like store barnehager i like store kommuner kan ha helt ulike rammevilkår til å oppfylle de samme nasjonale kvalitetskravene. Dette gir utfordringer. I aller størst grad for enkeltstående barnehager i kommuner med lave tilskudd, men alle typer barnehager og eiere rammes.

Bedre verktøy

PBLs forslag til ny finansieringsmodell jevner ut disse forskjellene, og sørger i tillegg for at de minste barnehagene får et noe høyere tilskudd enn andre barnehager per barn. Samtidig gir modellen, som har fått navnet Kvalitets- og mangfoldsmodellen, kommunene bedre verktøy til å redusere tilskudd i fall det finnes barnehager som ikke oppfyller nasjonale eller lokale kvalitetskrav, eller som ikke tilbyr ansatte lønns- og pensjonsbetingelser på nivå med bransjestandard.

