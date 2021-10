Blir Forsand grensejustert?

DEBATT: Hvorfor er Sandnes så interessert i å beholde Forsand? To grunner: «Kraftpenger» og politisk prestisje.

«Forsandbuen ble tvunget inn i Sandnes. Kartet over kommunene Strand, Forsand og Sandnes gir et klart bilde på hvilken tilhørighet Forsand bør ha», skriver Gunnar Jan Johnsen.

Gunnar Jan Johnsen Sandnes

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt Statsforvalteren i Rogaland om å utrede konsekvensene av en grensejustering mellom kommunene Sandnes og Strand. Når dette ble kjent, ble det det fyr i den politiske posisjonen i Sandnes.

Varaordfører Pål Morten Borgli er først ute og ytrer følgende: «Trist at ein liten kompisgjeng av ei aksjonsgruppe skal få drive på denne måten». Dette er på linje med det han klarte å uttrykke etter at daværende kommunalminister Monica Mæland besluttet å overføre Kolabygda og Preikestolen fra Sandnes til Strand. Er det forsøk på hersketeknikk?

Ordfører Stanley Wirak uttaler i Aftenbladet at vedtaket om en utredning av en ytterligere grensejustering er både uansvarlig og uklokt.

Det har vært, og nå fremstår saken enda tydeligere, at et klart flertall ønsker overgang til Strand.

Sandnes «kuppet» Forsand

De samme ordene er det mange av oss som mener passer etter at Sandnes «kuppet» Forsand. Wirak er så indignert at han sender brev til kommunalministeren og ber om innsyn i all dokumentasjon om saken.

Akkurat det ba han om i saken da Kolabygda gikk til Strand. Da var han enda mer presis på hva han ville ha tak i, foruten all skriftlig dokumentasjon, ba han om både e-poster og sms i saken, noe som ikke er mulig.

Gjennomføringen av sammenslåingen mellom Forsand og Sandnes skjedde på helt lovlig måte, hevder politisk ledelse i Sandnes. Det er ikke flertallet i Forsand enige i. Det har vært, og nå fremstår saken enda tydeligere, at et klart flertall ønsker overgang til Strand. Dette ble bekreftet i folkeavstemningen i 2019, ytterligere er det tydelige signaler på dette når en ser på resultatet av stemmegivning i Forsand ved stortingsvalget i høst. På nytt er Wirak frempå og formidler at det ikke blir noen overgang til Strand: «Den ballen er lagt død. Det blir verken oppløsning eller grensejustering, det har jeg god informasjon på», fremholder han. Er det for å fremstå med handlekraft han kommer med den påstanden?

Forsøk på å påvirke?

Det er ganske spesielt, Statsforvalteren har fått et oppdrag fra Departementet, der vår ordfører har informasjon om at dette blir det ikke noe av. Er det et forsøk på påvirke? Heldigvis vil de ikke la seg forlede av en ordfører, kanskje med litt for stort ego.

Posisjonen i Sandnes må erkjenne at det under hele prosessen forut for sammenslåingen ble argumentert med at ferjen mellom Lauvik og Oanes ville bli opprettholdt med privat ferjedrift.

Mange stemte nok i god tro ved sammenslåing, at så ville skje. Sambandet er fortsatt delvis operativt, men sannsynligheten for at den fortsetter stort lenger, er det ikke god odds på. Dessverre er det slik at langt de fleste, både i Forsand og gamle Sandnes mener at Høgsfjord bru skulle vært svaret i forseringen av Høgsfjorden mellom Lauvik og Oanes, men det løpet er kjørt, den saken blir ikke reversert. Når ferjedriften opphører, blir det «norgesrekord» i avstand for Forsandbuen å nå frem til sentrum i kommunen, der en må tråle seg gjennom to andre kommuner for å nå målet, om ikke Forsand slår seg sammen med Strand.

Logisk og trygg løsning

Hvordan står saken nå? Forsandbuen ble tvunget inn i Sandnes. Kartet over kommunene Strand, Forsand og Sandnes gir et klart bilde på hvilken tilhørighet Forsand bør ha.

Hvorfor er Sandnes så interessert i å beholde Forsand? To grunner: «Kraftpenger» og politisk prestisje. Håpet nå er en logisk og trygg løsning på Forsand-saken.