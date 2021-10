Skal vi subsidiere Facebook gjennom høye strømpriser?

DEBATT: Dagens strømpriser aktualiserer denne problemstillingen. 25 juni i år var magasinfyllingen i Norge (og her i Rogaland/Agder) på gjennomsnitt av de siste 30 år, men synkende.

– I og med at man bruker så mye energi, blir industrien klassifisert som kraftkrevende, og det utløser subsidier fra den norske stat, altså igjen oss, skriver Svend Øvrebekk.

Debattinnlegg

Svend Øvrebekk Sivilingeniør elkraft

Siden den datoen er det eksportert 7 TWh, 3,5 ganger Stavanger bys energiforbruk, 1,5 TWh bare den siste måneden. Dette er enorme energimengder, som tapper magasinene enda mer. Flere kabler til utlandet gjør dette mulig. Da er løsningen å sette strømprisene kraftig opp i Norge, så det blir mindre «fristende» å eksportere. Og, den vanlige forbruker betaler! Hva har dette med Facebook å gjøre?

Alt styres nå etter tilbud og etterspørsel, ikke av sikkerhet, minstefylling i magasinene o.l.

Det er meldt inn «behov» for rundt 20 TWh til bruk i datasentre i Norge, 5 TWh bare på Kalberg. Dette er det største sløseri med energi man kan tenke seg, kun 20 prosent går til dataprosesseringen, resten er enorme mengder varmeenergi. Og, det er ikke praktisk mulig å utnytte 4 TWh varme på Kverneland.

I og med at man bruker så mye energi, blir denne industrien klassifisert som kraftkrevende, og det utløser subsidier fra den norske stat, altså igjen oss. Elavgiften blir så lav at Kalberg der vil «spare» 800 mill. kr. I tillegg kommer gunstigere strømpriser enn det vi andre kan forvente oss, slik at totale subsidier for dette anlegget alene blir godt over 1 milliard (1000 millioner!). Dette er jo grunnen til at man overhodet vil etablere slike sentra i Norge.

Burde vært forbudt

Her kommer Facebook, Google og ikke minst bitcoins inn i bildet. Norge trenger ikke på langt nær all denne dataprosesseringen, og da må man jo spørre seg om vi skal forære disse rike datagigantene så mye penger? Dette er også sannsynligvis den industrien som genererer færrest arbeidsplasser i forhold til energibruken, og som foredler energien minst. Kryptovaluta-prosessering burde uansett vært forbudt i Norge.

Sammenhengen med høye strømpriser kommer etter hvert tydeligere til syne. Når «alt» skal elektrifiseres og mange kabler til dyre land er etablert, vil våre priser innenlands komme til å ligge betydelig høyere framover, ikke bare 5–6 øre/kWh som noen hevder. Det er greit med kortsiktige tiltak, men politikken de siste årene har lagt grunnlaget for denne utviklingen. Og, vi må ikke tenke at Norge skal redde Europa eller være et grønt batteri. Energi- og effektbehovet i Europa vil til tider være mye større enn det Norge kan bidra med, og eneste reguleringstiltak her i landet blir prisen. Alt styres nå etter tilbud og etterspørsel, ikke av sikkerhet, minstefylling i magasinene o.l.

Helhetlig konsekvensutredning

Noen bør snarest foreta en helhetlig konsekvensutredning og se på hva som ikke skal elektrifiseres. Nordsjøen og datasentra står øverst på den listen.

Eller, skal vi bygge noen tusen vindmøller på land?