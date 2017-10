Skal vi tro på Al Gore?

Aftenbladet anmeldte 28. september den siste filmen med Al Gore, «En ubehagelig oppfølger». Ifølge anmelderen besøker Gore flomrammede, smeltende isbreer, politiske toppmøter, og konstaterer at han har fått rett i sine antakelser, i hans forrige film («En ubehagelig sannhet»), om ekstremvær som følge av menneskeskapte klimaendringer. Det konkluderes med at det er et viktig og presserende budskap som fremføres i filmen.

Overdrevent

Den 27. september skrev Aftenbladet at «kloden kan likevel reddes». Det var en artikkel om en rapport, skrevet av klimaalarmister, som konkluderer med at menneskeheten kan slippe ut mye mer CO₂, og likevel nå målet i Paris-avtalen om en temperaturøkning på 1,5 grader Celsius. Dette er imidlertid bare en av mange rapporter i de senere år som dokumenterer at betydningen av CO₂ for klodens temperatur, og klima, er betydelig overdreven. Samtlige klimamodeller har vist betydelig høyere temperaturer enn de som er målt. Det kan også stilles et stort spørsmålstegn ved om høyere global temperatur egentlig er skadelig.

Den verdenskjente klimaforskeren Roy Spencer har også sett filmen om Gore. Til orientering er Spencer en av de som har utviklet, og leder, globale temperaturmålinger fra satellitt. Ole Humlum (Universitetet i Oslo), som antakelig driver verdens beste nettside om klima (climate4you.com), betrakter sattellittmålinger som klart best av de temperaturmålingene som gjøres for å beregne en gjennomsnittlig global temperatur. Det er heller ingen tvil om at Spencer har et balansert og nøkternt syn på utviklingen av klodens klima.

Spencer har lite til overs for Gores film, og det resulterte i at han skrev en egen bok, «An inconvenient deception» (Et ubehagelig bedrageri) om påstandene i filmen. Han tar spesielt for seg to hovedtema:

At mesteparten av Gores utsagn om katastrofalt vær, smeltende ismasser og økende havnivå enten er usanne eller et resultat av naturlige, heller enn menneskelige, aktiviteter.

At vind- og solenergi fortsatt er kostbart. Regjeringers bestrebelser på å støtte (subsidiere) dette for å redusere utslipp av CO₂, gjør innbyggerne både fattigere og mer sårbare for reelle trusler.

Spencer er heller ikke sikker på om Gore bevisst bedrar folk for å tjene mange penger, eller om han er forledet av andre som ønsker å fremme det verdensbildet Gore fremfører.

Anbefaler å lese boka

Boka til Spencer er tilgjengelig som ebok på Amazon.com. For et balansert syn, anbefales det å lese boka. Etter orkanene Harvey og Irma så Spencer seg i tillegg nødt til å skrive en ny bok om hvorfor orkaner ikke skyldes global oppvarming.

For de som ønsker å balansere sitt syn ytterligere, anbefales det å se intervjuet (45 minutter) med den svenske næringslivslederen og klimaforskeren Lars Bern.