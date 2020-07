Fordriving, apartheid, annektering

DEBATT: Staten Israels grunnleggende ideologi dreier seg om å erobre mest mulig land, fordrive flest mulig ikke-jødiske innbyggere og ikke å la seg begrense av menneskerettigheter, internasjonal lov og inngåtte avtaler.

Debattinnlegg

Ingebreth Forus Palestinakomiteen i Stavanger

Gudmund Strøm svarer 17. juni på mitt innlegg 15. mai. Han synes å tro at Palestinakomiteen er en pro-arabisk organisasjon og anklager undertegna for å underslå at arabiske land deporterte et stort antall jøder etter danninga av staten Israel. Tvert imot, dette var en rasistisk, forkastelig politikk som vi aldri har støttet – eller underslått. Strøm synes å mene at arabiske overgrep mot egen jødisk befolkning rettferdiggjør Israels overgrep mot palestinerne. Ham om det.

Strøm siterer Ralph Bunche, afro-amerikansk anti-rasist, FN-diplomat og Nobelprisvinner i 1950, på at «flyktningeleirene var et resultat ikke av Israels tilblivelse, men av et voldelig forsøk på å avverge den nye statens fødsel». I de første tiåra etter at Israel blei oppretta, var sterk støtte til denne staten vanlig i vestlige land. I dag sitter vi med mer erfaring og kunnskap. En rekke historikere, også israelske, har konkludert med at det faktisk var en planlagt fordriving med voldelige midler som foregikk i april og mai 1948.

Wikipedia opererer med en liste over 414 palestinske landsbyer som ble forlatt i dagene før opprettelsen av staten Israel. Disse ble jevnet med jorda, eller overtatt av israelere. Uten kompensasjon for eierne. Hvis hensikten ikke var fordriving, hvorfor ble flyktningene nektet å returnere?

Jo, apartheid

Strøm siterer også sveitseren Jaques de Maio, Røde Kors-leder for Israel/Palestina, på at det er «ingen apartheid i Israel». Dette er nok Røde Kors’ holdning, men FN-systemet definerer begrepet apartheid med utgangspunkt i praktisk politikk, altså systematisk og voldelig diskriminering av en gruppe fra en annen, makthavende gruppe. Selv om Israels palestinske befolkning har en del rettigheter, foregår omfattende forskjellsbehandling innenfor økonomi, militærvesen, praktiske karrieremuligheter. Man ha solide skylapper for ikke å se at de okkuperte palestinerne som gruppe blir brutalt diskriminert og utsatt for etnisk rensning. Å kalle dette for apartheid er solid innafor FNs moderne definisjon.

For øvrig går de Maio uvanlig langt i å fordømme Israels framferd i Gaza som klare brudd på krigens lov.

Sionismens mål

I dag sitter vi langt på vei med fasiten på hva sionismen, staten Israels grunnleggende ideologi, dreier seg om: Erobre mest mulig land. Fordrive flest mulig ikke-jødiske innbyggere. Ikke la seg begrense av menneskerettigheter, internasjonal lov og inngåtte avtaler. For eksempel var Oslo-avtalenes store feiltrinn å behandle Israel som en stat man kunne stole på. I dag vet man at Israel ikke hadde til hensikt å etterkomme sine forpliktelser, men tvert imot brukte denne naive avtalen til å utplassere egen befolkning i C-områdene (under Israels kontroll), ta full kontoll over B-områdene (delt kontoll), og trenge seg inn på og isolere A-områdene (palestinsk kontroll).

Endelig fasit kommer, ifølge israelske politikere, ganske snart: Annektering av bl.a. de mest fruktbare delene av Vestbredden, mens palestinerne sitter igjen med små, isolerte områder, uten rettigheter, uten framtidsutsikter – hvis de ikke får omfattende internasjonal hjelp og støtte til å presse Israel til å snu.

En skal være både likeglad med menneskeretter og internasjonal lov, historieløs og uvanlig langt fra et solidarisk standpunkt for å nekte dem en slik støtte – for eksempel ved å boikotte Israel.

