Hver og en av oss har en organiske hage, et økosystem med et unikt mikrobiom som påvirker hele kroppen, også hjernen (et biom er et biologiske samfunn med levende organismer i samspill; red.mrk.). Som økosystemer i hav og på land, er også menneskers økosystem truet av ødeleggelse.

Mikroorganismene i tarmen har stor betydning for fordøyelsen og hvordan kroppen klarer å utnytte næringsstoffer fra maten. Mikrobene produserer vitaminer, styrker immunforsvaret og påvirker faktisk tankene og følelsene våre – de har betydning for alt vi er.

Vi har liten kunnskap om mangfoldet i mikrobiomet, og liten oversikt over konsekvensene når vårt indre økosystem forsøples. Hva skjer når artsmangfoldet i mikrobiomet trues og arter utslettes? Vi har en dramatisk økning av psykiske lidelser, hjerneutviklingsforstyrrelser, kreft og autoimmune sykdommer som for eksempel stoffskiftesykdom og astma, Forskning viser at mange mennesker med kroniske sykdommer har forstyrrelser i mikrobiomet. Hver ny generasjon har færre av de nyttige mikrobene, som bifidobakterier, samt høye nivåer av ugunstig sopp, som Candida.

Tilsetningsstoffer og ultraprossesert mat forurenser

Vår organiske hage formes fra starten av livet. Vi arver tarmfloraen fra mor når vi blir født vaginalt, og amming er viktig. Videre trenger mikrobiomet fiberrik og probiotisk mat (mat med levende bakterier, som i for eksempel noen meieriprodukter; red.mrk.). Ultraprosessert og sterkt bearbeidet mat skaper et miljø som trigger betennelser og forurenser mikrobiomet i tarmen. Tilsetningsstoffer som fargestoffer, konserveringsmidler og emulgeringsmidler viser seg å være mye mer skadelig for kroppen enn tidligere hevdet.

I 2011 skrev jeg en bloggartikkel om temaet, men da var det vanskelig å finne vitenskapelig dokumentasjon som viste at dette var skadelig for små barnekropper. Foreldre, som erfarte at barna reagerte på tilsetningsstoffer, er ikke blitt trodd, kun ledd av og hånet. Offisiell oppfatning har vært at så lenge vitenskapen ikke har påvist at dette er skadelig, da er det bare å kjøre på.

Plantevernmidler i maten skader mikrobiomet

I god tro, basert på vitenskapelig forskning, har vi ødelagt økosystemet på land og i hav. Konvensjonell dyrking med sprøytemidler har vært et våpen i krigen mot naturen, noe som har fått fatale følger for økosystemer, også menneskets. Glyfosat, et virkestoff i plantevernmidler, er brukt for å ta livet av skadedyr rundt planter. Glyfosat vi får via maten tar livet av nyttige mikroorganismer mennesker med diagnoser som irritabel tarmsyndrom (IBS) og Parkinsons ser ut til å mangle.

De som har spist økologisk og sprøytefri mat, har måttet forsvare sitt valg, blitt ledd av og hånet. Norske myndigheter går fremdeles god for glyfosat. I 2018 kjøpte farmasikonsernet Bayer Monsanto for 66 milliarder dollar. Er det ikke skremmende at både sprøytemidler og medisiner produseres av et konsern som stadig får rettssaker mot seg?

Er vaksiner i menneskekroppen som sprøytemidler på jorden?

Overbruk av medisiner kan skade fordøyelsen og forstyrre balansen i mikrobiomet. Antibiotika kan forandre menneskers mikrobiom for alltid. Vaksiner påvirker immunforsvaret, og da 70 prosent av kroppens immunforsvar sitter i mikrobiomet, bør det være legitimt å stille spørsmålet om vaksiner kan påvirke mikrobiomet negativt. Professor Tore Midtvedt sier at små barn med mikrobiom i utvikling er utsatt. Bivirkningene etter vaksiner, som svineinfluensavaksinen, er autoimmune sykdommer.

Vaksinen DTP viser seg å øke dødsraten i Afrika. Forskere og vaksineprodusenter har i flere år vært klar over at trippelvaksinen kan ta flere liv en den redder. Vaksinen reduserer dødsraten for sykdommene det vaksineres mot, men barna dør av andre sykdommer og infeksjoner. Gir vaksiner langtidsvirkninger vi ikke har oversikt og kontroll over? Vi vet ikke nok om hvordan komponenter (tilsetningsstoffer) i vaksiner påvirker mikrobiomet.

Det kan være jeg tenker helt feil, men er vaksiner i menneskekroppen som sprøytemidler på jorden? Er det lurt å sprøyte alle kropper med samme middel, bare sånn for sikkerhets skyld? Vaksine gir ikke livslang immunitet som opplevd sykdom, og nå vurderer Helse- og omsorgsdepartementet å innføre et vaksinasjonsprogram for voksne der man blir kalt inn til fastlegen hvert tiende år. Kan det være at vi gjør vi oss avhengig av flere vaksiner? Hvordan kan helsemyndigheten vurdere både tvang og vaksineprogram for voksne når de med sikkerhet ikke kan si at det skader mikrobiomet vårt?

Foreldre som mener deres barn har vaksineskade, eller som mistenker at vaksiner kan øke risikoen for sykdom, som blant annet autisme, blir i dag ikke tatt på alvor. Offisiell oppfatning er at så lenge farmasi- og vaksinevitenskapen ikke har påvist at dette er skadelig, da er det bare å kjøre på.

Bygg din indre hage

Det kan virke håpløst å kjempe mot ødeleggelsene som skjer av naturen rundt deg, men du er sjef over din egen kropp. Stell godt med din indre organiske hage. Vær din egen gartner og ha omsorg for ditt mikrobiom. Den beste vaksine mot mikrobiom i ubalanse, er ren mat, frisk jord, rent vann og frisk luft, eksponering for mikrober og natur, samt et godt sosialt liv uten stress.

Den beste gaven til de unge

«Vi må engasjere oss for en bærekraftig framtid hvor barn og barnebarn skal kunne fiske frisk fisk i rene fjorder og rene vann og elver.»