Hydro møter motvind

Ja, vi vet at Hydro er en stor produsent av elektrisk kraft, og at de står i kø for å kjøpe mer, spesielt vindkraft. De har vært på Fosen og kjøpt en terrawattime, og de har vært i Sverige og skrevet kontrakt for halvannen TWh. Subsidiert vindkraft som selges billig til gode kunder. Ingen vil si hva de skal betale, men vi vet at vi vanlige forbrukere skal få være med å betale for denne strømmen i mange år framover gjennom grønne sertifikater. Hvilken nettleie de skal betale for å få strømmen fra Fosen og Sverige til Karmøy vet vi heller ingen ting om. Dette er noe vi vanlige forbrukere har gleden av å betale, med moms på toppen. Det Hydro har forstått er at kundene ute i verden nå etterspør «ren aluminium», aluminium produsert uten et stort CO2-avtrykk. Jeg vet ikke hvor mye mer kundene er villige til å betale for å få «grønnvasket» sitt image, men det er nok til at Hydro vil flytte aluminiumsproduksjonen fra Qatar til Norge. Kundenes dårlige samvittighet smitter over på markedet.

Hydro tjener gode penger på omfattende miljøødeleggelser i fjellheimen vår.

Billig strøm til industrien

Det er ikke så verst når Erna, jeg mener Enova, stiller opp med halvannen milliard kroner til nye smelteovner på Karmøy. Og når politikerne vedtar utbygging av 26 TWh med ny fornybar kraftproduksjon som vi vanlige strømkunder skal få betale for, selv om vi ikke trenger det. Da blir det plutselig billig strøm til industrien. Det er dette vindkraftanleggene som bygges skal gå til, ikke til å forsyne så og så mange norske hjem som de ynder å framstille det. I forbindelse med sexkjøp er det kunden som er den kriminelle. Hva med strømkjøp, er ikke kunden, her Hydro, også ansvarlig for ødeleggelsene som vindkraftindustrien medfører. Selvfølgelig. Hydro tjener altså gode penger på omfattende miljøødeleggelser i fjellheimen vår.

Dobbeltspill

Det fantastiske er jo at samtidig som Hydro selger «ren aluminium» til kunder med dårlig samvittighet, så kan kraftprodusenten selge «opphavsgaranti» for den samme strømmen som Hydro har brukt til en annen godtroende strømkunde. Dette dobbeltspillet vil EU nå ha slutt på, men norsk industri stritter heftig imot. Det er ødeleggende for deres konkurransekraft påstås det. Spørsmålet blir egentlig, er det som med Jarlsbergosten, den som ble solgt til verden for en billig penge, fordi vi forbrukere og skattebetalere her hjemme betalte så dyrt for osten vår.

Når Hydro nå vil si opp hundrevis av ansatte, for å tjene mer penger, er det flere enn Erna som har noen alvorlige spørsmål å stille til hydroledelsen.