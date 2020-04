Troll og blindpassasjerer i samfunnsdebatten

DEBATT: Når journalister ender opp med å bygge stråmenn av sine meningsmotstandere, slik Hilde Øvrebekk gjør i kommentaren i Aftenbladet 3. april, så tenker jeg at teksten ikke burde vært publisert riktig ennå.

Debattinnlegg

Torleif Dønnestad Stavanger

I Øvrebekks tilfelle er det snakk om intet mindre enn et seriemord, for her slaktes Henriette Lien med bl.a. en henvisning til David Icke, og dernest Margit Vea med en henvisning til Lien.

Fjernt fra virkeligheten

Stråmannen Lien tillegges meninger som i hvert fall ikke fremkommer i den nevnte videoen, hvor Lien tar et oppgjør med slike som bruker drittslenging og latterliggjøring som våpen for å fortie meningsmotstandere mer ømfintlige enn henne selv. Dette kan ikke kalles «å stille spørsmål», Øvrebekk, men er regelrette hersketeknikker. Og ja, Lien nevner 5G, men setter ikke dette i noen konspirativ ramme. Resultatet blir da at en påstand om at all 5G-kritikk er konspiratorisk henger igjen i luften. Er det noen som vet bedre enn noen at dette er fjernt fra virkeligheten, så er det Aftenbladets lesere, som har fått servert Investigate Europes artikkelserie om 5G. Tusener av leger og forskere har også signert appellen til verdens regjeringer om å stoppe 5G-utrullingen (5gspaceappeal.org). Flere har satt foten ned, deriblant Brussel, Sveits, Slovenia, Kypros og 182 italienske kommuner. EU-hovedstadens miljøvernminister sier tydeligere enn noen at «Brussels innbyggere er ikke forsøksdyr», at hun ikke er villig til å gamble med helsen deres for profitt.

Bevare vår menneskelighet

Essensen i Liens video er utrolig viktig, for den handler om å bevare vår menneskelighet når vi bryner meningene våre mot andres – en øvelse de fleste av oss mestrer greit rundt lunsj- og middagsbordet. De færreste av oss ønsker vel en samfunnsdebatt enda mer dominert av sjåvinister med alligatorhud og -tenner, som til stadighet forsøples med usakligheter og personangrep, og hvor de svakere stemmene uteblir?

