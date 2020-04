La 17. mai bli en festdag for alle

DEBATT: Klarer vi å vise vår medmenneskelighet og kjærlighet i møtet med alle borgere – uansett hudfarge, etnisitet og religion – også på 17. mai?

«Vi er alle borgere av dette landet og burde føle oss velkomne til å feire 17. mai», skriver Linda Natalie Borho. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Linda Natalie Borho PhD stipendiat, Institutt for sosialfag, UiS

I denne vanskelige tiden, med en hverdag som preges av kampen mot koronaviruset, tenker vi gjerne på lyspunkter som 17. mai. Det blir en annerledes feiring i år, og selv om det ikke blir barnetog, og vi kanskje ikke kan møtes med venner og familie, så betyr dagen mye, også for flyktninger som har kommet til Norge. Det jeg lurer på er: Klarer vi å vise vår medmenneskelighet og kjærlighet i møtet med alle borgere – uansett hudfarge, etnisitet og religion – også på 17. mai?

Erik Solheim (tidligere utviklingsminister) skrev i en kronikk (22.02.20, NRK) «viruset

skiller ikke mellom rike og fattige land, mellom nord og sør eller øst og vest». Det burde ikke vi heller. Vi er alle borgere av dette landet og burde føle oss velkomne til å feire 17. mai.

Hetset på nasjonaldagen

Dessverre er det ikke alltid slik. Det er hjerteskjærende når ungdommer som kom som mindreårige, enslige flyktninger til Norge forteller at de har følt seg avvist og hetset på nasjonaldagen. Mange av dem har opplevd farlige og vonde ting på veien hit, og de gjør sitt beste for å bli integrert og skape seg et nytt liv her i Norge.

I fjor skjedde det noe som har satt spor hos meg. En ung mann, opprinnelig fra Afghanistan, var sammen med kompisene på vei til 17. mai-toget, et sted i Rogaland. Guttene hadde investert i sine første dresser, for de ville vise respekt for den viktige dagen ved å kle seg fint. De var spente og klare for å oppleve det som for mange nordmenn er den fineste dagen i året. Men så kom en mann bort til dem. Han pekte på guttene som bar sløyfer i rødt, hvitt og blått på brystet og ropte: «Hva i helvete!» og skjelte dem ut. For guttene ble dette en svært vond opplevelse. De valgte å gå hjem, og fortalte det ikke til noen. Da jeg fikk høre historien deres, ett år senere, ble jeg rørt til tårer. Sånn skal det ikke være her i dette landet. Vi vet bedre.

Som Thomas Hylland Eriksen (professor for sosialantropologi, UiO) påpeker i sin kronikk (22.03.20, NRK) kan korona-krisen fører til mer rasisme og nasjonalisme. Men det er opp til oss, sier han.

Åpne våre hjerter

Vi kan og burde bestemme oss for å åpne våre hjerter, våre armer og vår horisont, i hverdagen og særlig ved neste 17. mai-feiringen. For uansett hvordan nasjonaldagen blir, så skal det være en fest for alle – uansett hudfarge, etnisitet og religion.