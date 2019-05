Liberalistiske skylapper, Venstre!

Samme dag som Venstre i Rogaland svarte på mitt innlegg om sosial dumping (2. mai), publiserte Elin Ørjasæter en kronikk i Nettavisen med tittelen «Dette er den store trusselen mot framtidens arbeidsliv». Det er eksakt den forretningsmodellen som «framtidsoptimistiske» Venstre skryter av at regjeringen vil legge til rette for i drosjenæringen. Selskapet Uber, som er tatt for kriminalitet og skatteunndragelser i hele Norden, som driver med enorme underskudd og prisdumping, skal ønskes velkommen.

Mindre enn minstelønn

I disse dager skal Uber på børs i USA. Samtidig går deres sjåfører til streik i åtte amerikanske storbyer, i protest mot vilkårene de har. Utallige rapporter har vist at de har mindre enn minstelønn å leve av når alle utgifter er betalt. Om denne løsarbeidermodellen skriver Ørjasæter: « ... når folk som bare har en eneste kunde kalles selvstendige mens de egentlig burde vært ansatt, så er det et alvorlig anslag mot hele vårt regulerte og ryddige arbeidsliv.»

Dette forstår altså de to Venstre-kandidatene ikke noe av, eller de bryr seg ikke om konsekvensene av den. Teknologi har ingenting med saken å gjøre.

Heltid skal være normen, skriver de to Venstre-kandidatene. Hvorfor er det da «delingsøkonomi» og et økt antall deltidsløyvehavere det skal åpnes for i drosjenæringen? Hvorfor skal verdiskapingen av lokale markeder med skatt til Norge overlates til plattformselskaper i skatteparadis?

Radikalt nedover

De dysfunksjonelle sidene av taximarkeder i storbyene er en direkte følge av borgerlig politikk, som trodde flere konkurrenter skulle gi lavere priser. All erfaring viser det motsatte, men i stedet for å lære av det, skal det bli mer av det samme. Det skyldes liberalistiske skylapper, langt fra sentrum i politikken. En fersk rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at regjeringens forslag er det verst tenkelige hva angår priser, arbeidsvilkår og kontroll i byene. Dagens situasjon er den nest verste, fordi borgerlige flertall har trodd at drosjer er som frisørsalonger og kan regulere seg selv.

Det er trist at kvaliteten på enkelte politikere og partier går så radikalt nedover.