DEBATT: Koronaviruset har skapt en krise i norske kommuner og fylker. Krisen er så stor at Stortinget straks må bevilge 10 milliarder kroner ekstra til kommunene.

Eirik Faret Sakariassen Gruppeleder, Stavanger SV

Heidi Bjerga Gruppeleder, Rogaland SV

Her på Nord-Jæren har vi over 10 prosent arbeidsledighet. Å miste jobben er dramatisk for den enkelte, men også for kommunene. Det kan føre til starten på slutten av velferden vår.

Vi må ikke la oss lure

Høyresidens lobbyorganisasjon, Civita, prøver å overbevise den norske befolkingen om at Norge ikke har råd til å opprettholde velferden. At høyresiden ønsker å kutte i velferden er ikke noe nytt. Dette er de samme kreftene som kjempet mot åttetimers normalarbeidsdag i 1919, arbeidsledighetstrygd i 1959 og retten til videregående skole i 1994. Vi må ikke la oss lure til å tro at dette handler om fornuftig pengebruk i en krise.

Velferdsstaten lønner seg aldri hvis man ser på Norge som en bedrift, hvor kundene må kunne betale nok for tjenestene de trenger til å gi bedriften et stort overskudd. Norge er et land med små forskjeller, høy tillit og et sterkt fellesskap. Det er særlig i kriser vi ser hvor viktig fellesskapet og velferden vår er. Vi står støtt i denne krisen fordi det lønner seg å satse på fellesskapet. Lærdommen må dermed være mer velferd – ikke mindre.

Uten sterke kommuner og fylker svekkes velferden. Pengene som går til kommunene sikrer oss barnehager og 10 år med skolegang. De sikrer oss et verdig hjelpetilbud når livet nærmer seg slutten. Fylkene sørger for at vi kommer oss fra A til Å på en klimavennlig måte, at vi har et tannhelsetilbud og videre skolegang. Å kutte i kommuneøkonomien betyr kutt i skolen, barnehagene, barnevern og eldrehjem.

Gjenstår 20 milliarder

Ifølge KS vil kommunene og fylkene oppleve et underskudd på 27 milliarder. Tapene kommer først og fremst av tapte skatteinntekter fordi flere og flere er arbeidsledige. Så langt har regjeringen bevilget 8,7 milliarder. Det gjenstår altså 20 milliarder. I praksis betyr det at kollektivselskaper står på randen av konkurs og kommuner ikke får utbetalt lønninger.

Kommunene på Nord-Jæren og fylkeskommunen kan ikke trylle frem nye milliarder. Vi er helt avhengig av at staten tar ansvar. Derfor fremmer SV forslag om å bevilge 10 milliarder til kommuner og fylker nå, vi har ikke tid til å vente på revidert budsjett. Dette er et viktig steg i arbeidet for å bevare velferden. Nå må resten av Stortinget være med på å støtte kommune-Norge.