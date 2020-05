Universitetets rektor har fått kritikk

DEBATT: Universitetets rektor har fått kritikk, ergo – det må ha funnet sted en svertekampanje! Næringsforeningen har svart på to spørsmål fra Aftenbladet, og er derfor ifølge UiS-styremedlem Svein Erik Tuastad hovedmistenkt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Næringsforeningen kritiseres og ilegges meninger og utsagn vi aldri har hatt og aldri har ytret», skriver Harald Minge. Foto: Lars Idar Waage

Debattinnlegg

Harald Minge Adm.dir. i Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Hva er bakteppet for den såkalte «UiS-debatten»?: Jo, titusenvis av jobber står i fare i Stavanger-regionen. De fleste av oss har nemlig ett fokus om dagen: Hvordan skal vi komme oss gjennom denne krisen? Hvordan skal bedriftene overleve og arbeidsplassene reddes? Nær 40 prosent av sysselsettingen hos oss er relatert til energinæringen, en industri vi gjerne vil utvikle og ikke avvikle. En samlet industri, både arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner, krever tilpasninger i petroleumsskatten som gjør at investeringer blir opprettholdt og vedlikeholdsoppdrag i mindre grad blir utsatt. Dermed kan vi holde aktiviteten oppe. Analyser fra bransjen viser at kombinasjonen korona og oljepriskrig kan føre nærmest full stans i investeringsnivået i 2022.

Å la være å bidra til at industrien får gjennomført allerede planlagte investeringsprosjekter fordi de skal omstille seg i brå fart på vei mot avgrunnen, er først og fremst teoretisk tenkning.

Jeg har en annen mening enn rektor

Universitetets rektor Klaus Mohn er motstander av aktiv næringspolitikk og skrev en kommentar i Aftenbladet hvor han gikk imot skatteendringene. Han mente at næringen måtte ordne opp selv og heller omstille seg. For dette utspillet fikk han kritikk. Jeg for min del har en annen mening enn rektor. Dersom industrien kollapser blir det ingen omstilling. Ruinering av leverandørindustrien på Sør- og Vestlandet kan sette hele regionen mange tiår tilbake. Resultatet vil bli massearbeidsledighet blant fagarbeidere og ingeniører som er vår viktigste innsatsstyrke for omstilling og ny vekst. Å la være å bidra til at industrien får gjennomført allerede planlagte investeringsprosjekter fordi de skal omstille seg i brå fart på vei mot avgrunnen, er først og fremst teoretisk tenkning. Arbeidsledighet er samfunnets største gift og kan parkere store deler av ungdomskullene på sidelinjen av arbeidslivet. Vi kan se konkurser, tvangssalg og sanering av kommunale tjenester som følge av ras i skatteinngangen.

Denne debatten har druknet! Den har blitt nedprioritert til fordel for en diskusjon om hvem som kan ha satt i gang en svertekampanje mot rektor Klaus Mohn, og dermed infiltrert Aftenbladet og journalist Geir Søndeland. UiS-styremedlem Svein Erik Tuastad peker på Næringsforeningen. Først i sosiale medier, så i fagbladet Khrono og til slutt i Aftenbladets spalter.

Min befatning med saken er kjedelig

Konspirasjonsteorier kan være spennende nok, men min befatning med saken er imidlertid noe kjedelig. Jeg ble oppringt av Aftenbladet som ønsket å problematisere rektors utspill mot energinæringen. Journalisten stilte to spørsmål: Hva syns du om Klaus Mohn sitt oljeutspill? (Jeg sa jeg hadde motsatt syn). Og: Vil omgivelsene oppfatte rektor sitt ståsted som universitetets? (Jeg svarte ja, fordi det tror jeg). I tillegg sto følgende: «Minge mener absolutt det er takhøyde for Mohns synspunkter». I en mail til journalisten skrev jeg også dette: «Det er viktig at UiS utfordrer og bringer inn faglige synspunkter. Det er også viktig med meningsmangfold. Vi skal møte kommentaren med motargumenter, og ikke med krav om taushet og sensur».

Basert på dette skrev Aftenbladet en leder (13. mai) hvor det framgikk at jeg prøvde å ufarliggjøre Klaus Mohn. Selvsagt en helt grunnløs, uetterrettelig og feilaktig påstand uten rot i virkeligheten, men slike ting fester seg dessverre og en leder blir referert til. Etter dette var altså mitt bidrag til saken over. Aftenbladet har senere skrevet saker om rektors styreverv og om hans strategiprosess. Ingen av disse sakene har Næringsforeningen hatt meninger om, men vi blir likevel indirekte knyttet til dem. Sammen med påstandene om svertekampanjer – ispedd noen saftige konspirasjonsteorier, røres dette sammen til et sammensurium som det blir umulig å imøtekomme eller få tilbakevist. Næringsforeningen kritiseres og ilegges meninger og utsagn vi aldri har hatt og aldri har ytret.

Meningsmangfold

Næringsforeningen er først og fremst et meningsmangfold. 200 konferanser i året er et viktig medium for Klaus Mohn og mange andre viktige stemmer. 26 komiteer gir innspill til vår administrasjon og styre. Vi er en høringsinstans for offentlige planer og infrastrukturprosjekter.

Uenighet er bra og vi dyrker debatt, men vi skal heller ikke undervurdere samhandling og enighet når farene truer, som nå.

Les også – UiS-rektor Klaus Mohn er utsatt for en svertekampanje