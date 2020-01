Klimaregnskap – fra holdning til handling

DEBATT: Hva med enkeltmennesket? Har vi selv et klimaansvar utover det vår kommune planlegger for? Det har vi selvfølgelig. Våre aktiviteter er grunnlaget for det kommunale klimabudsjettet/regnskapet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Har du familie og venner «langtvekkistan», så ikke nøl med å reise. Men er det langferietur nr. fire samme året, burde du kan hende tenke gjennom om dette er det riktige valget! Kan hende vil en togreise eller tur i elbilen være det beste valget», skriver Dagfinn Uthaug. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Dagfinn Uthaug Stavanger

Den norske stat og norske kommuner er i ferd med å utarbeide klimabudsjett og klimaregnskap for sine aktiviteter. I disse budsjetter må så vel stat som kommuner vise hvilke prioriteringer de vil legge til grunn for all CO₂-utslipp som planlegges kuttet.

Men hva med enkeltmennesket? Har vi selv et klimaansvar utover det vår kommune planlegger for? Det har vi selvfølgelig. Våre aktiviteter er grunnlaget for det kommunale klimabudsjettet/regnskapet. Vi skal kjøre elbil, sykle eller gå. Vi skal minimere bruk av stort sett alle ressurser som bidrar til økt CO₂ -utslipp. Det gjelder spisevaner, kjøpevaner, reisevaner osv.

Oppfordrer pensjonister

Har du en hageflekk, kan det være at du også kan bidra positivt med å plante et nytt tre og i alle fall høste og spise det som hagen produserer.

Siden jeg ble pensjonist, har jeg fått stor frihet til å reise ofte og langt. Men det er først siste året at jeg er blitt oppmerksom på min aldersgruppes reisevaner. De kan være formidable. Mange har svært god økonomi og gjennomfører lange fly- og cruisereiser med en hyppighet jeg ikke trodde kunne være mulig. Dessverre hører jeg meget sjelden refleksjoner over hvilket miljømessig fotavtrykk dette gir. Her oppfordrer jeg alle pensjonister til å tenke nøye gjennom planlagte reiser. Har du familie og venner «langtvekkistan», så ikke nøl med å reise. Men er det langferietur nr. fire samme året, burde du kan hende tenke gjennom om dette er det riktige valget! Kan hende vil en togreise eller tur i elbilen være det beste valget.

Ofte ser jeg annonser for fotballreiser til England. Dette er en type reise som fotballsupportere ikke burde bestille med mindre du er sportslig leder i en klubb og på jakt etter spillere m.m. Dette er baksiden av medaljen med at flyreiser er blitt så billig. Vi har gode lokale fotballag du kan se, og Champions League får du servert ypperlig på tv. Er det stemningen du er ute etter, ta deg en tur i teater eller konsert. Er det fellesskapet og lojaliteten du ivrer for, så skaff deg en hund! Jeg vet jeg irriterer på meg mange nå, men det er nettopp tilvante aktiviteter som må revurderes og kan hende strykes for at vi skal nå våre felles klimamål. I dette tilfelle en svært liten, men prinsipiell viktig forsakelse.

Hvorfor ikke individets bærekraft?

EU er i ferd med å nedfelle regler (forordninger) for selskapers bærekraft. Hvorfor ikke individets bærekraft? Greta Thunberg har mer enn noen pekt på dette, f.eks gjennom å seile til New York i stedet for å fly. Selvfølgelig er ikke dette gjennomførbart for folk flest, men vi må vurdere våre valg slik at f.eks. flyselskap og reiseselskap avpasser sine reisetilbud etter våre nye reisevaner og behov.

Jeg er tilhenger av individets frihet og dets evne til å etablere gode holdninger. Men disse klimaholdningene, basert på en reell klimatrussel, må bringes videre til gode og riktige handlinger. Det er ikke din personlige økonomi som skal være bestemmende for din aktivitet, men dine gode holdninger.

Publisert: Publisert 23. januar 2020 08:00

Les også

Mest lest akkurat nå