Totalforbod mot privat fyrverkeri er ikkje vegen å gå

DEBATT: I den siste tida har debatten rundt eit totalforbod av privat fyrverkeri blussa opp igjen. Og ogso denne gongen går dei fleste debattantane inn for eit forbod, men er det verkeleg vegen å gå? Nei, sannsynlegvis ikkje.

«Ved innføring av eit totalforbod vil me mista sjansen til å fortsetja med dei gode og preventive tiltaka som ein ser fungerer», skriv Henrik Hageland. Foto: Scanpix

Henrik Hageland Fylkesstyremedlem i Rogaland Senterungdom

Når ein rettar seg mot statistikken ser ein at talet på skadde grunna fyrverkeri går nedover og takk for det. I dei siste åra har ein sett at det har vorte meir og meir fokus på å opplysa om farane kring fyrverkeri og ikkje minst korleis ein skal behandla det på ein ansvarsfull måte.

Med eit slikt auka fokus ser ein at talet på skadde vert redusert. Forbetringspotensialet er likevel stort, og for å nå denne nullvisjonen på skadde, meiner Senterungdommen at sterkare opplysning er vegen å gå, framfor eit totalforbod.

Tydlegare merking

Me ynskjer å leggja opp til enno tydlegare retningslinjer for korleis seljarane skal informera om faren kring fyrverkeri gjennom å til dømes: Krevja eigne sider om tryggingstips i reklameblad for fyrverkeri, krevja tydlegare merking av skadeomfanget på fyrverkeriet og ikkje minst auka den generelle haldninga til trygg bruk av fyrverkeri.

Kan risikera svartemarknad

Ved innføring av eit totalforbod vil me mista sjansen til å fortsetja med dei gode og preventive tiltaka som ein ser fungerer. I verste fall kan me risikera ein svartemarknad der farleg heimesnikra fyrverkeri vert seld og brukt. Då mister ein ikkje berre kontrollen på kva som vert seld, men ogso kontrollen over informasjonsflyten ved sal av fyrverkeri. I tillegg vil ein då mest sannsynleg få eit auka tal på skadde. Ein kan ikkje berre forby alt som er farleg, ein må sjå på kva alternativ ein har for å unngå mest skade.

