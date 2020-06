Pornofri barndom!

DEBATT: Det må innføres aldersgrense for å se nettporno, og et pornofilter må på plass. Dessuten må foreldre snakke med sine barn om porno på samme måte som de snakker om alkohol, røyking, seksualitet og grenser.

Halvparten av unge i Norge har sett på nettporno, helt ned i de første tenårene – og 57 prosent av dem gjorde det før de var 13 år. Og nesten halvparten av de mest populære filmene inneholder scener med enten verbal eller fysisk aggresjon. Foto: NTB scanpix

Randi Mobæk Kvinnegruppa Ottar Rogaland

Redd Barna offentliggjorde nylig en rapport om at ungdom har økt bruken av pornografi og at jenter føler seg presset av gutter til å kopiere pornoens løgner om seksualitet. Jenter utsettes både for lugging, kvelninger og andre maktovergrep, fordi pornografien erotiserer makt og undertrykking.

Parallelt med rapporten fra Redd Barna har Medietilsynet publisert sin rapport om ungdoms erfaringer med porno på nett. Andelen barn og unge som har sett porno på nett, har økt fra 42 til 49 prosent på to år. 57 prosent av dem som har sett porno, gjorde det før de var 13 år. 72 prosent av guttene og 25 prosent av jenter har sett på nettporno. Faktisk har flere barn ned til ni år sett på nettporno.

Øker sexisme og kvinneforakt

Tallene bekrefter Kvinnegruppa Ottars advarsler om at unges oppfatninger av seksualitet og kjønnsroller kan bli påvirket av en spekulativ pornobransje. Det er ikke folkeopplysning eller seksualundervisning denne bransjen holder på med. Pornoen blir en referanseramme for eksplisitte seksuelle handlinger, tenningsmønstre og utseendeideal. Sexisme og kvinneforakt i porno er potensielt noe gutter bruker til press og tvang overfor partner. Pornoen brukes som kilde til læring, og inngår i mange unges utforskning av egen seksualitet. Metoo-kampanjen har bevisstgjort mange om sammenhengen mellom seksuell trakassering og overgrep. Samme kobling er det mellom en økt pornokultur og overgrep.

Avhengighetsskapende

Under koronapandemien har Kripos igjen advart mot at antall seksuelle overgrep mot barn og unge øker. Politiet påpeker foresattes ansvar til å følge med på barns nettbruk.

Kvinnegruppa Ottar er enig i at foreldre har ansvar, men problemet er større enn som så, for her er en porno- og prostitusjonsindustri involvert. Løsningene for å begrense pornofiseringen av barndommen sitter også politikerne og politiet med.

Forskning i Sverige har vist at porno har samme effekt som alkohol, tobakk og narkotika. Foreldre følger gjerne med på at ikke ungdommen drikker når de er i tenåra, men de aner ikke hva barna får med seg av porno.

Skader seksualitet og relasjoner

Innholdet i de mest populære filmene i denne undersøkelsen viste at 88 prosent av 304 scener inneholdt fysisk aggresjon, hele 48,7 prosent inneholdt verbal aggresjon. Fokuset var at kvinner er et objekt som brukes for å stimulere menn, stadig yngre menn. Pornoen gir barn og unge et forvrengt syn på seksualitet og mange får tidlig et anstrengt forhold til seksualitet og relasjoner.

Et høyt pornokonsum gjør dessuten at folk får mindre empati for seksualbrudd og øker risikoen for sexkjøp og skaper seksuelt aggressive holdninger.

Aldersgrense og filter

Kvinnegruppa Ottar krever at det innføres aldersgrense for å se nettporno, og et pornofilter må på plass. Dessuten må foreldre snakke med sine barn om porno på samme måte som de snakker om alkohol, røyking, seksualitet og grenser.

Dessuten må selvsagt en oppdatert seksualundervisning være tilgjengelig for barn og unge. Et nettfilter vil bidra til å iverksette dagens lovverk for å beskytte barn og unge.

Kripos har allerede et filter som de administrerer og som kan lages nasjonalt. Gjennom internasjonalt samarbeid kan Norge kreve at pornobransjen må sørge for lukkede sider og ha reell alderskontroll ved at folk må registrere seg med navn og alder for å komme inn.

Internasjonalt initiativ har virket før: Google og Microsoft sørget etter press for en løsning hvor nettsteder flagget av barnebeskyttelsesgrupper ikke dukker opp på søkemotoren. Facebook har teknologi som stopper uønsket deling.

Det finnes også nasjonale løsninger gjennom å opprettholde kravet i lovgivningen om filter eller blokkering. Tekniske løsninger finnes, og internasjonalt samarbeid vil forsterke et slikt filter.

Vi har ingen tid å miste på å beskytte våre barn og unge fra å bli ført på helt ville veger.