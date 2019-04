Hurra for viktig engasjement om byen vår! Både utbyggere, næringsaktører, beboere, politikere og arkitekter har vært i sving de siste månedene om Bane Nors planer for utbygging av området vest for Hillevågsvannet. MDG ønsker mindre debatt om høyhus, og mer om hvordan vi bevarer og videreutvikler kvalitetene vi forbinder med Stavanger.

Kvalitet

Kort fortalt ønsker vi i MDG en debatt om kvalitet. Vi må fortette for å nå våre ambisiøse klimamål, men dugnadsforslaget til lokale arkitekter viser at man kan oppnå den samme utnyttelse med lavere bebyggelse i området, i tillegg til hvordan vi kan bygge uten å forkaste Stavanger sin særegenhet.

Når premissene til Aker BP er 3000 arbeidsplasser fordelt på særdeles effektive kvadratmeter, blir det fort et høyt og kompakt bygg. Er dalsøkket mellom Storhaug og Våland da det rette stedet for et slikt prosjekt eller er utbyggingsområdet i Jåttåvågen mer velegnet?

MDG mener at den omkringliggende trehusbebyggelsen gjør utbyggingsområdet til Bane Nor sårbart og ny bebyggelse må tilpasses stedets karakter med gode kvaliteter for næring og beboere. Vi må unngå en «mur» og bevare siktlinjer, samtidig som vi fokuserer på helhetlig variasjon, estetikk og trivsel.

Handler om helhet

Det vi trenger er lokalsamfunn hvor boliger, arbeidsplasser og servicefunksjoner er tett integrert, slik at avstandene vi trenger å tilbakelegge i hverdagen, blir minimert. Lavere bebyggelse gir ikke nødvendigvis et bedre prosjekt i seg selv. Arkitektur og estetikk er grunnleggende premisser for livskvalitet, og kvaliteter som bygningsvolum og -høyde, bevaring av terreng, materialvalg, stedstilpasning og gode første etasjer, er viktige for totalopplevelsen. Det handler om helhet – ikke kun høyhus.