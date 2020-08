Bjerkreim bør kreve omkamp om Faurefjell vindkraftverk

VINDKRAFT: Da Faure fikk konsesjon i 2014 var det kun 46 MW produksjon som ble utredet. Nå har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjent en produksjon på 67,2 MW. Etter Energiloven skal det da gjøres fulle nye konsekvensundersøkelser. Dette er ikke gjort.

Feil støynivå og temperatur er lagt til grunn for støyutredningen for Faurefjell, hevder innsenderen. Hun ber Bjerkreim kommune kreve ny støyrapport for Faurefjell vindkraftverk. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Debattinnlegg

Marit Brevik Aksjonsgruppa mot vindkraftutbygging på Faurefjell og Motvind Dalane

Konklusjonen om at 200 meter høye turbiner ikke er noe særlig større problem for folk og turisme er det en tidligere arbeidskollega av NVE-sjef Kjetil Lund, i Norsk Vind, som har kommet frem til. 120 meter eg 200 meter er langt fra det samme. Med økt høyde vil ikke bare vingetuppen være synlig, men store deler av rotoren.

Nei på nei

NVEs egne regler sier at plan for turbiner skal sendes til høring. Planen skal også vise plassering, veier, masseuttak og beskrive virkning på naturmangfold.

NVE har godkjent en plan som blant andre Fylkesmannen, fylkeskommunen, Bjerkreim kommune mente burde avvises. Veier har blitt endret på i ettertid og det mangler plan for masseuttak og tiltak i vassdrag. Støyutredning kom 6 måneder etter fristen og har ikke vært på høring.

Da konsesjonen ble gitt var ikke konsekvensene av utbyggingene vest for E39 kjent. Nå har Rogaland overoppfylt målene sine for fornybar energi og bør kunne bevare verneverdig natur der det bor hubro. Flaggermus og vernede fugler holder til på Faure. Den store utbyggingen vest for E39 tilsier at fuglene bør ha en korridor uten vindkraft til Moifjellet, der vindkraften ble stoppet nettopp på grunn av rovfugltrekk.

Stressede grevlinger

Grensen for støy er satt slik at 25 % av befolkningen er plaget ved støy på dette nivået. Støy kan gi kronisk forhøyet kortisol og irritasjon for dem som bor i nærheten. Også dyrelivet. En undersøkelse fra Storbritannia viser at grevling i vindkraftverk hadde 264 % høyere kortisolnivå enn grevlinger uten vindturbiner rundt seg.

Forskning i Sverige viser at mennesker får mindre drømmesøvn i nærheten av vindkraftverk. Dette påvirker hvor uthvilt man føler seg og kan ifølge WHO gi større fare for kroniske sykdommer. I den svenske undersøkelsen ble det brukt støy på 32 desibel. Rundt Faure vil 102 boliger ha støy over 32 desibel.

Vi har funnet ut at støyutredningen er basert på turbiner i saktegående modus. Reell utgangstøy for den type turbiner som skal brukes her er høyere. Denne modusen er en justering som kan endres av dem som styrer anlegget ved å skru av og på en bryter. Det kan ikke kontrolleres av andre hvilken modus turbinen har gått i. I Eigersund ble Norsk vind bedt om å bruke saktegående modus på turbinene naboene hadde mest støyplage fra. Da svarte Norsk vind at de ikke kunne gjøre det fordi produksjonen da ville gå ned.

Kaldt vær gir høy lyd

Støyrapporten opererer med en temperatur på 15 grader celsius som årsgjennomsnitt. Reell årstemperatur er 6,6 grader. Om nettene er det enda kaldere. Når det er klarvær og natt blir lydbølgene presset ned mot bakken og gir større støyplage enn om dagen.

Med 200 meter høye turbiner krever Luftfartsverket hvite høyintensitets lys som vil kunne ses fra Preikestolen og store deler av fylket. NVE-sjef Kjetil Lund, vil at Faurefjell skrinlegges hvis det ikke er mulig å få en annen type lys på anlegget. Vi kjenner til at folk som bor 15 kilometer unna plages av denne type lys på Måkanuten.

Bjerkreim kommune bør kreve en lavere støygrense for dem som bor nærmest. Kommunen bør også kreve en uavhengig støyrapport basert på korrekt lydutslipp og årstemperatur. Da tipper vi at anlegget ikke kommer innenfor lovlig utslippsgrense.

