Hva skal vi egentlig med en egen kvinnedag?

KRONIKK: La det ikke være tvil: 8. mars er en viktig kampdag, og en dag for å gjøre opp likestillingsstatus. Grunnene er mange, og livsviktige.

Kvinner nedprioriteres på mange områder, ikke minst innen kvinnehelse. Ta for eksempel den utbredte, svært smertefulle kvinnesykdommen endometriose, som det forskes svært lite på.

Bente Gravdal Kvinnepolitisk ansvarlig, Rogaland Ap

Ann Sesilie Tekfeldt Kvinnepolitisk ansvarlig, Stavanger Ap

I Norge, et av verdens mest likestilte land, har én av ti kvinner opplevd alvorlig partnervold. Én av fem kvinner har vært utsatt for voldtekt. Det er tall som er rystende, men ikke for de mange som utgjør statistikken.

28. februar kom sjokkrapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress: Hele 22 prosent av norske kvinner har blitt utsatt for voldtekt. Halvparten var under 18 år da overgrepet skjedde. Den nasjonale undersøkelsen har spurt nærmere 5000 nordmenn direkte om de har vært utsatt for vold, voldtekt og overgrep. Rapporten viser at flere unge kvinner utsettes for alvorlig partnervold. Hele én av ti norske kvinner utsettes for alvorlig fysisk vold av partner eller ekspartner.

Det er ni år siden sist undersøkelse, og i løpet av disse årene har antall kvinner under 29 år som sier at de har blitt voldtatt, doblet seg. Antall kvinner som sier de har blitt voldtatt, øker i alle aldersgrupper. Kun én av ti oppsøkte helsehjelp etter voldtekten, og kun 4 prosent av voldtekts- og overgrepsutsatte opplevde at gjerningspersonen ble dømt. Dette er brutale fakta.

Kronikkforfatterne: Bente Gravdal (t.v.) er kvinnepolitisk ansvarlig i Rogaland Ap, Ann Sesilie Tekfeldt er kvinnepolitisk ansvarlig i Stavanger Ap.

Forsvaret

Mediebildet har nok en gang vært preget av varslinger om seksuell trakassering av kvinner i Forsvaret. Igjen viser det seg at Forsvaret ikke har tatt tilstrekkelig grep, for å skape gode nok arbeidsforhold. Silje Falmår (22) har stått modig frem med sin historie. Hun fortalte at hun opplevde mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep under sin førstegangstjeneste.

Falmår møtte forsvarssjefen ansikt til ansikt i NRK Debatten og fortalte om utestengning og utfrysing etter at hun meldte ifra. Hun opplevde å ikke bli tatt på alvor, og bagatellisering da hun varslet ledelsen. Vi trenger kvinner i forsvaret, og må forvente at det skal være trygt!

Kvinnehelse

2. mars la Kvinnehelseutvalget fram sin NOU-rapport med den treffende tittelen «Den store forskjellen». Christine Meyer, som har ledet utvalget, uttalte: «Vi har behandlet kvinner og menn helt likt. Det har vært likestilling i ånden, men dette har ført til alvorlige konsekvenser for kvinners helse». Rapporten peker på fire hovedutfordringer: Kvinners helse har lav status, mangelfull samordning gir dårligere helsetjenester, sviktende kunnskapsbro og at kvinners stemme får lite gjennomslag.

Kvinner etterlyser bedre oppfølging etter fødsel, mer kunnskap om sykdommer som for eksempel endometriose, brystkreft og benskjørhet. Kunnskapshullene må tettes og helsetjenestene må følge etter, kjønn kan ikke fortsette å være en risikofaktor for om du får rett hjelp eller ikke. Dette er alvorlig og det handler om liv!

Krig, uro, utdanning og fattigdom

8. mars er en dag for å løfte blikket. Vi lever i en ekstraordinært dyr tid. Uro, krig og kriser står omtrent i kø verden over. Kvinner og barn er de som rammes hardest av fattigdom. Kvinner har ikke de samme mulighetene og rettighetene som menn mange steder i verden. Færre kvinner får gå på skole, de tjener mindre og blir oftere utsatt for vold i hjemmet og i samfunnet ellers. Én av tre kvinner globalt har opplevd å bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Hvert år giftes 12 millioner jenter bort før de fyller 18 år. Kvinner rammes hardt når det er dårlig tilgang til helsetjenester, særlig i forbindelse med graviditet og fødsel.

Over hele verden har de vært protester etter at Mahsa Amini døde i Moralpolitiets varetekt i Iran.

Vi støtter opp om de modige kvinnene i Iran, som står i en feministisk revolusjon verden ikke har sett maken til! Demonstrasjoner oppsto i Iran høsten 2022, da den kurdisk-iranske kvinnen Mahsa Amini døde etter å ha vært i moralpolitiets varetekt. Aminis død utløste sinne og frustrasjon blant store deler av den iranske befolkningen, særlig kvinner og unge mennesker tok til gatene for å demonstrere. «Kvinne, liv, frihet» ble et felles slagord. Kampen handler om likestilling og ytringsfrihet. Grusomme historier forteller nå om Iranske myndigheters bruk av kjemiske våpen mot sine kvinner! De mange kvinner, og de iranske menn som står sammen med dem, betaler en høy pris for en bedre fremtid.

Vi hever stemmen for jenter og kvinner i Afghanistan. Taliban tok over makten for 1,5 år siden. Kvinner må gå med heldekkende bekledning i det offentlige rom etter krav fra myndigheter. Jenter over 12 år har fått skole- og utdanningsforbud. Kvinner får sjeldent lov til å ta jobber utenfor helsesektoren. Det kommer stadig begrensninger på hvor kvinner kan bevege seg i landet, det er som å være fengslet i frihet.

8. mars er en dag å markere kampen for rettighetene til våre internasjonale medsøstre!

Internasjonal solidaritet

Den internasjonale kvinnedagen. Vi står sammen, skulder ved skulder, over landegrenser og kulturer. Vi samler oss, på hverdager, men ekstra 8. mars. Vi samler oss for å heve stemmen og sette flombelysningen på det som burde vært åpenbart i 2023: Like rettigheter og like muligheter gjelder også for jenter og kvinner.

Kvinne, liv, frihet!