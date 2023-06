Sykepleiere tiltrekkes ikke av mer helgearbeid!

DEBATT: Jeg skulle likt å være flue på veggen når den øverste ledelsen i helseforetakene diskuterer hvordan de på best mulig måte skal kunne beholde og rekruttere helsepersonell i en tid hvor sykepleierkompetanse er et knapphetsgode.

«Hvis tanken er at arbeidsgiver skal pålegge sykepleierne å arbeide enda flere helger og helligdager, vil jeg uttrykke min dypeste bekymring», skriver Aud Hølland Riise.

Aud Hølland Riise Fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund, Rogaland

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I Aftenbladet den 26. mai kunne vi lese at et «Ni måneder gammelt brev setter sinnene i kok på SUS: – Utrolig provoserende».

Bakgrunnen for provokasjonen var et brev fra de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene til medlemmene i Helsepersonellkommisjonen, med ønske om å svekke samarbeidet mellom lokale tillitsvalgte og ledere.

Jeg er oppriktig nysgjerrig på hva som får kloke og høytlønte hoder til å komme med et slikt forslag.

For ordens skyld: Sykepleiere jobber til ulike tider i døgnet og med ulikt timetall pr. uke. En slik arbeidstidsordning krever etter loven avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Samarbeidet om gode arbeidstidsordninger er verdifullt og skaper trygghet blant ansatte. Det er godt dokumentert. Sykepleiere jobber i utgangspunktet hver tredje helg i sin turnus. I tillegg opplever de et konstant press fra arbeidsgiver om å jobbe flere helger. Årsaken er blant annet høyt sykefravær, stort antall innleggelser, pandemier, høytider og ferieavvikling.

Jeg er oppriktig nysgjerrig på hva som får kloke og høytlønte hoder til å komme med et slikt forslag. Hvis tanken er at arbeidsgiver skal pålegge sykepleierne å arbeide enda flere helger og helligdager, vil jeg uttrykke min dypeste bekymring. Det vil verken beholde eller rekruttere sykepleiere. Det er dårlig reklame for de ellers spennende jobbene i sykehusene. Og det er rett og slett dårlig gjort overfor pasientene som kan risikere å oppleve at kvaliteten på helsetjenestene går ned.

Som fylkesleder i NSF Rogaland er jeg godt kjent med de rekrutteringsutfordringer sykehus og kommuner står overfor. Og jeg forstår at desperate tider kan føre til desperate løsninger. Men jeg forstår ikke at det er mulig å komme med et forslag som vil ha helt motsatt effekt enn hva man ønsker. Har ikke de administrerende direktørene for våre regionale helseforetak satt seg inn i hvorfor en av fem sykepleiere slutter i yrket før det er gått ti år? For høy arbeidsbelastning og mye helgearbeid blir oppgitt som hovedårsaker.

Toppledelsen i sykehusene svarer altså på denne utfordringen med et forslag om å frata de lokale tillitsvalgte retten til å godkjenne turnuser slik at arbeidsgiver kan pålegge sykepleiere hyppigere helgejobbing. Ja, for de legger ikke skjul på at det er som er drivkraften bak forslaget – selv om de har pakket det inn formuleringer som at «det er ledelsen som er ansvarlige for driften».

Hvis forslaget om større styringsrett på turnus er uttrykk for ansvarlighet er det all grunn til både bekymring, frustrasjon og sinne hos både tillitsvalgte og ansatte i våre sykehus.