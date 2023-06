Er Tjensvoll glemt – igjen?

DEBATT: Kjære Kari Nessa Nordtun og alle dere andre som styrer og bestemmer. 10. februar skrev du et svar til mitt leserinnlegg publisert i Aftenbladet 6. februar. Det satte jeg stor pris på, og det gjorde mange andre i den fantastiske bydelen min også.

«Jeg har noen konkrete, konstruktive tiltak du som ordfører (Kari Nessa Nordtun) og dere som politikere kan vedta og iverksette uten at det bør ta for lang tid», skriver Erlend Aano.

Erlend Aano Far til tre og mann til FAU-leder ved Tjensvoll skole

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I innleggene våre var vi enige om en viktig ting: Nå er det Tjensvoll sin tur. Du var til og med og besøkte Tjensvoll skole like etterpå, til glede for store og små. Takk for det.

I dag skriver vi 9. juni. Fire måneder er kort tid i den politiske verden, og jeg har stor forståelse for at vedtak, beslutninger, planlegging og gjennomføring av tiltak tar tid. Likevel er det tegn på Tjensvoll nok er gang er glemt, og at ting heller går i feil retning. Og vi må også erkjenne at for oss som lever og bor her, er fire måneder lang tid, og vi har behov for at ord blir til handling så fort som mulig.

Derfor har jeg et forslag. Jeg har noen konkrete, konstruktive tiltak du som ordfører og dere som politikere kan vedta og iverksette uten at det bør ta for lang tid. Mens de store prosjektene som skolen, fotballbanen og Tjensvolltorget kan gå sin gang. Kall det gjerne et tegn på velvilje, eller en handling som beviser at ordene dine er mer enn en intensjon.

I byens største borettslag, Soltun, har vi en fantastisk uteplass, helikopterlekeplassen, som er i bruk hver eneste dag, hele året. Skoler og barnehager, unge og gamle, sommer som vinter samles på denne plassen. Av og til kommer det jo en regndråpe eller to, og da hadde det vært flott med en gapahuk her. Kanskje også en benk og en grill som kan stå ute hele året. Dette hadde hevet kvaliteten på denne plassen og gjort området enda bedre for alle de tusener som bruker plassen. På Tjensvoll skole hadde det vært flott med et kor. Det musikalske tilbudet vi har er korpset som vi har sammen med Auglend, som er strålende. Det finnes løsninger som finansiering av en 15 prosents stilling som er øremerket dette, og som kan være klar til august. Dette vil jeg på vegne av bydelen også takke ja til. Denne uken leste jeg at Tjensvoll legesenter står i fare for å legges ned. Det hadde vært en stor belastning for svært mange. Lov at det består, og blir oppgradert til dagens standard. Tjensvoll bydelshus er brukt til barnebursdager, Halloween-feiringer, fotballavslutninger og mye annet. Gi oss en oppgradering på disse bygningene, og legg til rette for enda mer aktivitet og sunn samhandling på tvers av hele bydelen. Skatepark. Dette er noe mange ønsker seg i bydelen, og for oss er det langt til Tasta. Gi Tjensvoll et løft med å skape noe som til og med trekker folk hit, og gjør Stavangers beste bydel enda mer attraktiv.

Så kjære Kari, jeg synger gjerne til deg en gang til, jeg danser gjerne for deg, og med deg om du vil. Jeg elsker byen min og jeg elsker Tjensvoll, og er så glad for at jeg har en ordfører som er enig med meg.

Så mine enkle oppfordring på vegne av min kjære bydel er denne: Gjør ord til handling ved å bruke listen over. Takk!