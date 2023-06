På Sør-Vestlandet kan vi få bedre betalt for vindkraften

DEBATT: Havvind er i skuddet og en venter spent på konklusjonene. Verdien for samfunnet og utbyggerne er direkte avhengig av antagelsene for framtidig strømpris og forutsetningene for denne. Da kan da være interessant å se på «strømåret» 2022.

På Sør-Vestlandet har vi en unik situasjon hvor vi kan modulere vindkraft mot vannkraft og på den måten få bedre betalt for vindkraften.

Jan Terje Langøen Sandnes

Kort sagt: det eneste som ikke var gjennomsnittlig «normalt» i 2022 var strømprisen. Den var den høyeste i norsk historie. Strømpris, før avgifter, moms og nettleie, var 149,6 øre/kWh. Denne prisen kan sammenlignes med prisen i perioden 2011–2021 som lå mellom 30–50 øre/kWh. Strømprisen, all inclusive, også kalt hyttepris, var 235 øre/kWh.

Tall fra Statnett viser at Norge i 2022 produserte 146 TWh kraft. Gjennomsnittet de siste 10 årene er 145,6 TWh. Den utskjelte vindkraften erstattet den manglende vannkraften i 2022, slik at totalproduksjonen ble normal.

Norge brukte 134 TWh, «mot normalt» 133 TWh.

Et helt vanlig år

Forskjellen mellom produsert og forbrukt kraft ble eksportert. 2022 var ikke et kriseår, men et helt gjennomsnittlig år. Norge hadde som vanlig et kraftoverskudd på ca. 10 prosent. At Statkraft tillot stor krafteksport i sommermånedene viste også at det ikke var noen «krise». Det gjør at regjeringens forklaringer om at «krise og strømmangel i Norge» er årsaken til høye og sterkt varierende strømpriser i 2022, er helt grunnløse.

Det synes helt klart at årsakene ligger i kraftmarkeder utenfor Norge, og de forplanter seg til det norske markedet via de nye kablene. Prishoppet kom høsten 2021. Statnett hadde økt overføringskapasiteten med 300 prosent, fra 1700 MW til 5400 MW, mellom Norge og høyprismarkedene Tyskland/Holland/Storbritannia, Ukraina problemene kom dermed rett inn i «innboksen».

Havvind skal ut på auksjon og regjeringen tilbyr å dekke tapet dersom prisen faller under 66 øre/kWh. Dette skal nå være øket til 96 øre. Til sammenligning har NVE, fremdeles, en langtidspris på 50 øre/kWh.

NVEs kostanslag for havvind er 116 øre/kWh. Med disse forutsetningene vil havvind bli ett tapssluk som vil kreve støtte fra skattebetalerne i størrelsesorden 2–15 milliarder kroner per år.

Kan bli god butikk

Dersom en antar, som mange med meg, at strømprisene vil fortsette å bli kontrollert av internasjonale priser på dagens nivå, kan havvind bli en god butikk uten subsidier. Det at forretningsideen for havvind vil bli den samme som for landvind; det vil si norsk selskap tigger subsidier og tillatelser for å bygge ut, for så å selge til ett utenlandsk selskap, er en annen skål.

Så spørsmålet er om de rød-grønne vil insistere på at strømprisene vil bli lave også i framtida og dermed presentere ett tapssluk med store krav til subsidier. Eller om de etter valget må bite i det sure eplet og be NVE lage et nytt, og realistisk, prisanslag som kan gjøre havvind mer lønnsom.

Statkraft må selvfølgelig følge de offisielle antagelser for framtidige strømpriser på 50 øre/kWh. Selskapet ser dermed, for tiden, ingen oppside i havvind i Norge og har sagt at de ikke er interessert.

Diskusjoner går også om kabler til utlandet, i tillegg til kablene fra vindturbinene til Norge. Her synes situasjonen forskjellig for de to prosjektene. For Sørlig Norsjø II ville i så fall en kabel til kontinentet være naturlig. Imidlertid er Norsjø- kysten oversvømt av vindkraft, så «mer av det samme» vil ikke gi gode priser. Kabelen til Norge vil komme inn i Lista/Kvinesdal -området. Best verdi vil antagelig være å modulere mot vannkraft, da kabelen til Tyskland går herfra. En kunne imidlertid tenke seg at en kabel fra Sørlige Norsjø II kunne fungere som en ny eksportkabel fra Sør-Vestlandet når det var lite vind, men den økonomiske situasjonen, i tillegg til den politiske, ville antagelig være krevende.

Moduler vind mot vann

For Utsira Nord er situasjonen noe annerledes. Kabelen til Norge vil antagelig komme inn til Karmøy/Boknafjord -området, og en ville kunne modulere med vannkraft da kabelen til Storbritannia går fra Suldal. Imidlertid så har Storbritannia desperat behov for mer kraft. Så en kabel fra Utsira Nord med vindkraft vil kunne rettferdiggjøres, og ville også, med noen oppgraderinger, kunne tjene som eksportkabel II til Storbritannia. Denne eksportkabelen er som kjent lagt på is av de rød-grønne.

Jeg er oppvokst på Sør- Karmøy og hadde lang skolevei på sykkel. Jeg vet således at det blåser motvind ofte og friskt på Nordsjø- kysten og at det er mye energi i vinden. Men vinden er syklisk og dette reduserer verdien. Imidlertid så har vi på Sør-Vestlandet en unik situasjon hvor vi kan modulere vindkraft mot vannkraft og på den måten få bedre betalt for vindkraften.

Problemet blir imidlertid at 80–90 prosent av all strøm blir solgt i Norge, så lønnsom havvindkraft vil bety fortsatt svært høye kraftpriser for Ola Nordmann, og rekordinntekter for staten.