DEBATT: MDGs forslag til midlertidig løsning for E39 mellom Hove og Ålgård ble tydeligvis vurdert som for godt av fylkestinget. Et dårligere argument skal en lete lenge etter.

Kapasitetsøkende motorveier er ikke Miljøpartiet sin fanesak. Men å sitte stille og se på en så dårlig løsning som det nå planlegges for på E39 mellom Hove og Ålgård, klarer ikke undertegnede.

Erlend Kristensen Fylkestingspolitiker , MDG

Miljøpartiet fremmet en interpellasjon om en mellomløsning for E39 mellom Hove og Ålgård i siste fylkesting. Planen er å signere kontrakt for igangsetting av fire felts motorvei på strekningen Hove-Osli allerede i februar 2023. Problemet er at vi da vil gå fra fire til to felt på Osli. Dermed er dette prosjektet oppskriften på en bråstopp med påfølgende kø, kork og kaos. Spesielt i forbindelse med helgetrafikken til Sirdal og Sørlandet og for næringstrafikken, vil dette ramme hardt. Videre vil dette også gå ut over innbyggerne på Figgjo og Ålgård. En gjennomgående dårlig løsning, dersom effektiv trafikkavvikling er viktig.

Problemet er at strekningen Hove-Ålgård har en foreløpig ramme på omkring 4,3 milliarder kroner, mens de siste anslagene for kostnader ligger rundt 5, 2 milliarder Altså en underdekning på 900 millioner kroner.

Kø, kork og kaos kan løses

Spesielt gjennom Ålgård, med flere rundkjøringer, er det store problemer med kø, allerede i dag. Problemene blir desto større, når vi brått går fra fire til to felt på Osli. Derfor fremmet Miljøpartiet et forslag om en mellomløsning. Forslaget går ut på at vi bygger to felt inklusive tunneler mellom Osli og forbi Ålgård, i stedet for fire felt. En lang tunnel gjennom Krossfjellet og en lang tunnel under Ålgård. Slik det allerede er planlagt. Med denne løsningen kan trafikken til Sirdal, Sørlandet, Skurve og Østlandet gå gjennom to tunneler og dermed utenom Figgjo og Ålgård. Mens lokaltrafikken til Figgjo og Ålgård, kan kjøre køfritt på eksisterende E39. Dermed går vi ikke fra fire felt til to på Osli, men fortsetter faktisk med fire felt.

To felt til Sirdal og Sørlandet og to felt til Figgjo og Ålgård. Men siden vi kun bygger to nye felt, vil dette kunne spare rundt 40 prosent av byggekostnadene. Det vil si at vi kan spare 1 300 millioner og har en overdekning på 400 millioner kroner. Dermed kan vi straks realisere en helhetlig mellomløsning med god fremkommelighet og ingen flaskehalser på hele strekningen Hove-Ålgård.

Et svært dårlig argument

Dessverre er fylkestinget redd for at dette ikke blir en mellomløsning, men en for god løsning, som dermed blir en permanent løsning. Vi skal lete lenge for å finne dårligere argumenter imot et forslag. Kun SV og Rødt støttet MDG. Fylkesordfører presiserte i sitt svar at strekningen Osli-Ålgård er prioritert nederst i Bymiljøpakken, altså er det i praksis ikke penger til prosjektet. Vi vet fra før at alt i Bymiljøpakken koster mer enn først vurdert.

Vi vet også at vi er i en tid hvor regjeringen vil dempe aktiviteten i samfunnet på grunn av fare for oppheting av økonomien og galopperende inflasjon. Det er derfor lite som skulle tilsi at vi skulle få noe mer penger til fire felt med det første. Derfor er det desto viktigere at vi finner en løsning som både på kort og lang sikt gir god trafikkavvikling fra Osli og gjennom Ålgård. Kapasitetsøkende motorveier er ikke Miljøpartiet sin fanesak. Men å sitte stille og se på en så dårlig løsning som det nå planlegges for, klarer ikke undertegnede. Ikke skyld på at MDG ikke har forsøkt å finne en helhetlig løsning. Løsningen som ligger på bordet vil ikke skape annet enn kø, kork og politikerforakt. Dessverre!