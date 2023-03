Går Putins ærend

DEBATT: Det er selvsagt legitimt å ha det synet som Olsen forfekter om krigen i Ukraina, men det er viktig at det ikke får stå uimotsagt.

Øyvind Revheim Randaberg

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg viser til Leiv Olsens innlegg om krigen i Ukraina. Kan det være to sider i synspunktene på denne krigen som begge representerer folkeretten og FNs regler for konflikthåndtering?

Svaret er ubetinget nei. Russland er et autokratisk land med imperialistiske stormaktsambisjoner og har siden jernteppets fall og Sovjetunionens oppløsning i 1991 utført aggressive og brutale angrep mot nabolandene Tsjetsjenia og Georgia, og har siden 2014 okkupert Krim-halvøya og deler av Øst-Ukraina.

Når Olsen delvis gir Nato og USA skylden for angrepet på Ukraina, så går han Putins ærend.

Nato-medlemskap

Påstanden om at Nato omkranset Russland etter 1991, er riktig. En del land som i mange tiår levde under den kommunistiske jernhælen, ville inn i en forsvarsallianse som beskyttet dem mot diktatur og undertrykkelse.

Putin og resten av ledelsen i Russland etter 1990 vet at Nato ikke er strukturert til å utføre angrepskrig, og hvorfor skulle Nato angripe Russland? Hvilke interesser skulle det tjene? Nato består stort sett av liberale demokratier som på ingen måte ville støtte noen form for militær aggresjon mot Russland.

Men Nato setter en effektiv stopper for en eventuell russisk aggresjon og forsøk på innflytelse vestover. Det var derfor viktig for Putin å forhindre ukrainsk Nato-medlemskap etter at det pro-russiske regimet til Viktor Janukovitsj ble styrtet av en demokratisk revolusjon i februar 2014.

Det første Putin gjorde var å okkupere Krim i februar 2014, for et land med indre stridigheter kunne ikke bli medlem i Nato. Noen ukrainske politikere ville da anerkjenne Krim som russisk territorium, og søke om hastebehandling av ukrainsk Nato-medlemskap. Da Putin skjønte at det kunne bli en realitet, arrangerte han et russiskstøttet opprør i Øst-Ukraina for å blokkere en Nato-søknad.

Hensikten med denne taktikken fra Putin ble avslørt 24. februar 2022. Han satte i gang en invasjon for «avnazifisering» av Ukraina, og for å innlemme hele Ukraina i Russland.

Putins mål

Det er selvsagt legitimt å ha det synet som Olsen forfekter, men det er viktig at det ikke for stå uimotsagt. For Putins viktigste mål i dag er å splitte Vesten og stoppe våpenleveranser til Ukraina. Høyteknologiske vestlige våpen vil på sikt mest sannsynlig påføre Putin et smertelig nederlag, og Russland må avslutte krigen og oppgi okkupasjonen av Krim og Øst-Ukraina.