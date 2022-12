Er verdiene deres bare tomme ord, Equinor?

DEBATT: Det finnes ingen begrunnelse som hjelper vikaren som akkurat nå sitter i kaffepausen og ser på at nyansatte får velkomstgave og blir feiret med kake mens de selv skal hjem i usikkerhet.

Vikarene bør få fast jobb, skriver innsenderen. Bildet viser Alexander Skadberg, Mette Østerhus og Ingrid Therese Sivertsen Andreasen som lever i uvisshet etter at de ble oppsagt hos MDE.

Herdis Rosland Eide Forbundssekretær Industri Energi

Bemanningsselskapet MDE har hatt jobben med å supplere Equinor sin forpleining med vikarer siden 2019. Det har alltid vært behov for vikarer, og nå skal Equinor ta over denne delen selv.

I Aftenbladet delte Mari Haktorson Nerhus åpent sine tanker om jobbsituasjonen for seg og sine kollegaer i bemanningsselskapet MDE. Vi har lest om modige Mette, Alexander og Ingrid Therese som er tre av muligens seksti mennesker i MDE som står uten arbeid ved årsskiftet. Grunnen til dette er at Equinor har avsluttet samarbeidet med bemanningsselskapet MDE Personell.

De trofaste vikarene

Gjengen fra MDE har jobbet som kokker og renholdere på Equinor sine plattformer. Ifølge Mari har MDE-vikarene alltid offshorebagen pakket fordi de kan få en offshore-reise på kort varsel som de må ta for å sikre mat på bordet. MDE-vikarene har ofret fritid, høytider, bryllup og begravelse med et mål i sikte; en fast jobb i Equinor i andre enden. Hennes kollega Alexander sier de stiller til intervju fordi de føler ansvar for oljearbeiderne som ikke har mulighet til å bruke stemmen sin, de som ikke tørr å ta kampen, og for familiene som blir rammet.

De jobber side om side med Equinor sine ansatte, har Equinor-logo på brystet og fører timene sine i Equinor sitt datasystem. Når telefonen ringer tar de med seg en ferdigpakket bag full av Equinor-klær og reiser til heliporten. De lager nydelig mat, og holder klær, kontorer og lugarer rene sammen med Equinor-kollegaer, etter Equinor sine prosedyrer. De er til forveksling helt lik Equinor sine egne ansatte. Like kompetente, like arbeidsomme, like smilende og serviceinnstilte.

Forskjellen vises på lønnsslippen. Først og fremst på logoen øverst, noen ganger også i summen på bunnen. Spesielt den måneden bonusen blir utbetalt eller når sykepenger skal beregnes. Nå har Equinor bestemt at det ikke lenger skal være forskjell. De skal slutte å leie inn vikarer. Fra 1. januar skal alle som jobber i Equinor sin forpleining ha Equinor-logo på buksen og lønnsslippen. De skal være ansatt i Equinor.

Gode nyheter var ikke så gode

«Gode nyheter og et eksempel til etterfølgelse» skrev Industri Energis nettsider når nyheten kom. Dette fordi Equinor først begrunnet beslutningen i de foreslåtte endringene i lovverket om innleie. Intensjonen i de foreslåtte endringene er større kontroll med bemanningsselskap og flere direkte og faste ansettelser. Equinor skulle ikke lenger leie inn folk fra bemanningsselskap, men ansette flere faste og heller utvide sin egen vikarpool med direkte ansatte. Det skulle ansettes cirka 85 mennesker i år, enda flere til neste år. Det er hele tiden behov for vikarer. I MDE er det i over 80 ansatte som kjenner alle prosedyrer, har alle kurs og har enormt gode skussmål fra kollegaer der ute. Som har hatt de samme jobbene som nå lyses ut.

Høres ut som et enkelt regnestykke for meg, men Equinor vil annerledes. De skal ha flere faste ansatte, men av en eller annen grunn ikke de samme som de til nå har brukt. Arbeidet videreføres. Bare ikke folkene. De aller fleste som har blitt brukt til nå kastes ut i arbeidsledighet til jul.

På spørsmål om hvorfor Equinor ikke ansetter dem de har brukt til nå, svarer de at dette er en ordinær, ekstern rekrutteringsprosess som på forhånd er drøftet med våre fagforeningsrepresentanter, og som følger gjeldende regler og retningslinjer. Ikke mye åpenhet å spore. Begrunnelser og forklaringer har florert og endret seg underveis. Pandemi, behovet har falt bort, ekstern rekruttering osv.

Vis omtanke, Equinor!

Ingen begrunnelse eller bortforklaring hjelper de 60 personene som Equinor vil skal stå uten jobb ved årsskiftet. Folk som nå bruker siste del av desember på å signere protokoller og fullmakter, i tillegg til gavelapper. De reiser i disse dager hjem fra det som kan bli deres siste tur offshore, om Equinor får viljen sin. Noen er ute i Nordsjøen akkurat nå og sier velkommen til dem som nylig har blitt ansatt. Noen er med å lære opp nyansatte. De går forbi overtidslisten som henger på veggen der Equinor-ansatte kan skrive seg opp om de ønsker å jobbe overtid fremover, fordi det er et stort behov for folk.

Det er ingenting disse vikarene heller vil enn å fortsette å arbeide i, og samarbeide med Equinor videre fremover, i stedet for å gå rettens vei for å beholde jobben. Vårt ønske er at Norges største oljeselskap skal være like åpen som Mari, like modig som Mette, like omtenksom som Alexander og Ingrid, og like samarbeidsvillig som fagforbundet Industri Energi kan være. Så kan 60 flotte mennesker gå 2023 i møte med like mye positivitet som Equinor selv kan.