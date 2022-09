La kunsten få fylle kornsiloen i Stavanger!

KRONIKK: Hva kan det bety for Stavanger sentrum om vi flytter regionens mest markante kunstinstitusjon, Stavanger kunstmuseum, fra Mosvatnet til sentrum?

Stavanger havnesilo, «kornsiloen» ligger på Mølleneset, i enden av Pedersgata. Hit ønsker Stavanger kunstmuseum og Museum Stavanger (MUST) å flytte museet ved Mosvatnet – i et banebrytende museum hvor også den lagrede kunsten vil være utstilt.

Hanne Beate Ueland Avdelingsdirektør, Stavanger kunstmuseum – MUST

Siri Aavitsland Adm. direktør, Museum Stavanger (MUST)

Lørdag 1. oktober åpner en fantastisk utstilling på Stavanger kunstmuseum. Det er aller første gang kunsten til den amerikanske modernisten Ruth Asawa vises i Europa. Det skjer på Stavanger kunstmuseum i et unikt samarbeid med Modern Art Oxford, en anerkjent kunstinstitusjon i Storbritannia. Tidligere i år huset Stavanger kunstmuseum den kritikerroste utstillingen «Forløp og volum» med Jan Groths verk. Publikum strømmet til, og kritikerne var begeistret.

Kunst til sentrum = byutvikling

Vi innleder med «selvskryt» for å vise at kunsten har betydning – langt ut over verkene i seg selv. I Oslo har Nasjonalmuseet og Munch til fulle vist hvordan kunstinstitusjoner også er byutvikling, bidrar til transformasjon av sentrum og trekker publikum, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

I Kristiansand følges arbeidet med Kunstsilo med interesse langt ut over byens grenser.

Internasjonalt viser et ferskt eksempel fra Rotterdam det samme. Der er helt nye grep tatt for å ta vare på kunstskatter og vise de fram i et nytt, bemerkelsesverdig åpent kunstmagasin, Depot Boijmans Van Beuningen. Publikum strømmer til.

Stavanger har et sterkt kunstmiljø. Gode grep er tatt på Tou de siste årene med utvikling av atelierer for kunstnere. Kunstsenteret på Nytorget, Kunsthallen, private gallerier og samlere bidrar til en rik kunstby med internasjonal profil. Stavanger kunstmuseum har vist utstillinger av høy klasse ved Mosvatnet i 30 år. Vi er sikre på at kulturbyen Stavanger ville vært tjent med et sterkt og tydelig kunstmuseum i sentrum.

Til høyre Museum Boijmans Van Beuningen i Rotterdam, som ble åpnet i 1849. Til venstre det nye Depot Museum Boijmans Van Beuningen, der 151.000 kunstverk som ellers ville ha stått på lager, er utstilt.

Ambisjoner for kunstens rolle

Denne høsten jobber Stavanger kommune med en plan for visuell kunst. Fra Kunstmuseets side mener vi det er viktig at planen er ambisiøs og tydelig på hva kunstens rolle skal være i Stavanger – i et langt perspektiv.

Stavanger kunstmuseum forvalter en samling på vel 3000 verk på vegne av fellesskapet – oss alle. Her er fantastiske malerier av Lars Hertervig og Kitty Kielland, store tepper av Frida Hansen, men også kunstnere som Per Dybvig og Elin Melberg. I tillegg har vi internasjonalt anerkjente navn som Sol LeWitt, Robert Rauschenberg og Sonja Ferlov Mancoba i Jan Groth og Steingrim Laursens samling.

I dag har ikke Stavanger kunstmuseum arealer eller magasiner gode nok til å ta vare på og vise fram samlingen med alle sine kvaliteter. Behovet for egnede magasiner er prekært.

Åpent kunstmagasin

Tenk så flott det ville vært for publikum i vår region og tilreisende fra fjern og nær å besøke et åpent kunstmagasin i Stavanger sentrum, et sted hvor både museets samling og andre private samlinger kunne vært ivaretatt og vist fram for et stort publikum.

Ideen om et åpent kunstmagasin gir muligheter for interessante samarbeid mellom det offentlige og private kunstsamlere, samtidig som det legger til rette for en helt ny, og mye mer direkte involvering fra et stort kunstinteressert publikum.

De store museene i Oslo har valgt mer tradisjonelle løsninger hvor magasinene er skjult for publikum. Vi har fulgt åpningen av Depot i Rotterdam med stor interesse og ser at en slik radikal, åpen løsning for lagring av kunst har et enormt potensial for involvering. Med et åpent kunstmagasin har Stavanger mulighet til å markere seg som en innovativ kunstby i en nordisk og europeisk sammenheng.

Hvilket nav kunne ikke en slik institusjon vært i utviklingen av Stavanger sentrum?

Kornsiloen som kunst-

museum bør bli det neste

store kunstløftet i Stavanger-

regionen!

Kunstsilo på Mølleneset?

I løpet av kort tid skal skjebnen til den gigantiske kornsiloen Stavanger havnesilo i enden av Pedersgata avgjøres. Området på Mølleneset skal, etter planen, tømmes for korn og fylles med nytt innhold; boliger, næring og kultur, er nevnt.

Kan kornsiloen rett og slett bli Stavangers nye kunstmuseum? Et kunstmuseum her kan skape en sterk forbindelse med miljøet på Tou og utviklingen av Pedersgata. Utsikten mot by, fjord og fjell gjør dette til en attraksjon i seg selv.

Museum Stavanger er del av den store Akropolisvisjonen som nå er i ferd med å krystalliseres på Kannikhøyden, hvor Stavanger kommune har tatt lederrollen i arbeidet med å sikre at Rogaland Teater og Stavanger museum får muligheter til å tilby kunstneriske opplevelser «av internasjonalt format». Akropolisvisjonen er også sentrumsutvikling og skal bidra til at område sør i sentrum legger til rette for kultur og rekreasjon.

Dagens Stavanger kunstmuseum ved Mosvatnet, nær Tjensvollkrysset. Skulpturen foran inngangen er «Møbius stående» av Aase Texmon Rygh.

Langsiktig kulturløft

Det kan selvsagt innvendes at dette derfor ikke er tiden for å bringe til torgs ambisjoner om ett kulturløft til. Tidene kaller for kutt i investeringer i offentlige bygg. Men slik vil det ikke alltid være. Fra museets side mener vi det er viktig å være ambisiøs og langsiktig når vi sammen skal utforme byens nye plan for visuell kunst og legge grunnlaget for de neste ti og tjue årenes kunstopplevelser for menneskene som skal bo i og besøke denne regionen.

Derfor er det nå vi må greie å ha to tanker i hodet på en gang. Vi lanserer ideen om en kunstsilo i sentrum som et av de store målene i den nye planen, et signalbygg som rommer både Kunstmuseet og et åpent kunstmagasin. Det bør bli det neste store kunstløftet i Stavanger-regionen!