Monopolmodellen til Lyse og Altibox tjener ikke kundene

DEBATT: Skipakke-eksemplet til Altiboxs kommunikasjonssjef Andreas Veggeland viser egentlig hvor dårlig det står til i fibermarkedet. Har du installert fiber, er det kun én tilbyder av bredbånd.

RiksTV og Strim arbeider for at det skal være like enkelt for forbrukere å bytte bredbånd, som å kjøpe nye ski. Vi oppfordrer ansvarlige fiberselskaper og regulatoriske myndigheter til å hjelpe oss med det.

Jérôme Franck-Sætervoll Daglig leder i RiksTV og Strim

Andreas Veggeland forteller at konkurransen i TV-markedet aldri har vært bedre, fordi forbrukerne kan få hva de vil av innhold via internett. Samtidig påstår han det er en fordel å kjøpe alle tjenestene fra én og samme leverandør. Han sammenligner dette med kjøp av ski, staver og sko fra én og samme sportsbutikk, for å oppnå bedre totalpris.

Skal du kjøpe nytt skiutstyr er det mye å velge i. Du kan både søke på nett og besøke ulike sportsbutikker for å sammenligne pris og tilbud. På den måten er det enkelt for forbrukeren å sikre seg en god avtale. Men hvis markedet for kjøp av skiutstyr var som fibermarkedet, ville tilbudet til forbrukeren sett helt annerledes ut.. La oss for eksemplets skyld si at skiene er bredbåndstjenesten, og sko og staver er innholdstjenester.

Får du egentlig en «god deal»?

Altibox Sport er den eneste butikken som tilbyr ski (bredbånd) der du bor. I tillegg er utvalget på ski, staver og sko begrenset, slik at du potensielt ender opp med å kjøpe utstyr som ikke er det beste for deg.

Og selv om det er mulig for andre å selge sko og staver (innholdstjenester) i andre butikker (internett), vil Altibox Sport sørge for å prissette en total skipakke, slik at det ikke lønner seg å kjøpe verken sko eller staver hos andre. Når du uansett må innom Altibox Sport for å kjøpe ski, er sjansen ganske høy for at du kommer hjem med en Altibox total skipakke.

Men om du har fått en «god deal», er umulig å si. Når det kun er Altibox Sport som tilbyr et begrenset utvalg ski, hvordan kan du sammenligne prisen på skiene, og dermed på skipakken? Og har du egentlig fått det utstyret som er best for deg?

Bredbånd viktigere enn ski

I motsetning til ski og staver, er bredbånd noe vi er avhengig av hver eneste dag. Hvordan kan vi da finne oss i at det kun er én tilbyder der vi bor, og ingen valgfrihet? Det vi vet er at norske fiberkunder har mye dårligere valgfrihet, og høyere priser, enn hos våre naboland. Heldigvis er det nå flere og flere som ser at monopol-modellen til Lyse og Altibox ikke tjener forbrukerne.

Vi i RiksTV og Strim arbeider for at det skal være like enkelt for forbrukere å bytte bredbånd, som å kjøpe nye ski. Vi oppfordrer ansvarlige fiberselskaper og regulatoriske myndigheter til å hjelpe oss med det.

