Å redde sitt eget skinn

KRONIKK: Sandnes-ordføreren er person­lig an­svarlig for at foreldelses­fristen i barne­verns­saken er brutt. Der­med har han en egen­interesse i at dommen skulle ankes.

Ordfører Stanley Wirak burde ha erklært seg inhabil i barneverns­saken i Sandnes.

Monica S. Bertelsen

Som initiativtaker til STOPP ANKEN i barneverns­saken i Sandnes, med over 1180 signaturer og vedlagt innbygger­forslag, var det nedslående å få beskjed om at ordfører Stanley Wirak mandag kveld gjennomførte avstemning i saken. Der vant posisjonen frem, og anken er og blir et faktum.

Vårt forslag står dermed ulest, men anses som ferdig behandlet.

Hvorfor er posisjonen på kollisjonskurs med innbyggerne? Kan noe av svaret ligge i vårt innbygger­forslag?

Innbyggerforslaget:

Etter kommunelovens paragraf 39 a, innbyggerforslag, anses alle kriterier for innbygger­forslag oppfylt, og vi tillater oss herved å be kommunestyret i Sandnes kommune behandle saken.

Bakgrunnen for vårt forslag er den nådeløse og hjerterå avgjørelsen som er fattet av kommune­direktør Bodil Sivertsen, i samråd med prosess­fullmektig og kommune­advokaten, med støtte fra ordfører Stanly Wirak som ikke ønsker saken til politisk behandling.

1186 personer har signert, 440 personer har også kommentert sin misnøye og oppropet er delt 215 ganger. Bakgrunnen for vårt engasjement er den urett vi mener Sandnes kommune begår i denne saken. Det hevdes at prosess­fullmektig og kommune­advokaten mener dommen er bygget på feil bevis­vurdering og feil retts­anvendelse. De mener barne­vernet har gjort jobben sin og ikke kan klandres for skadene som er påført.

Det står fire uføre­trygdede unge mennesker i retten, med traumer og livsvarige skader. Skader som er påført dem i opp­veksten, i et hjem retten omtaler som redselskabinett. Vi spør, hvem sviktet om det ikke var barne­vernet, og hvor går kommunens grense for å tillate seg å re traumatisere disse unge, i jakten på å renvaske seg selv?

Sandnes kommune tapte saken i tingretten og sto overfor to valg:

Godkjenne dommen og ta sitt ansvar.

Anke og påføre de unge ytterligere traumer med ny rettssak.

De valgte å anke og kaller det prinsipielt. Det betyr i praksis at de bruker disse søsknenes traumer til å statuere et eksempel for fremtiden, for å få andre barn i lignende situasjon til å tie.

Ved minst to anledninger har vi lest Wirak si at det er ikke de unges traumer denne anken handler om. Nå er det engang slik at tar man bort disse fire menneskene, er det ingen sak. Anken blir ikke noe penere om man forsøker å pynte på den.

Det hører med til historien at kommunen krever saks­omkostninger dekket av søsknene. Ved en anke kan dette beløpe seg til flere millioner kroner. Dette betyr i realiteten at Sandnes kommunen krever søsknene for millioner i straffe­gebyr, for at de hevder sin rett til en trygg barndom.

Tingretten behandlet også kommunens krav om foreldelse, hvor dommen ikke la skjul på ordfører Stanly Wiraks rolle i saken. Han har, ved gjentatte anledninger, både i møte, telefonsamtaler og mail, hevdet overfor Cecilie at kommunen ville ta ansvar der feil var begått. Hun var i god tro og hadde full tillit til Wirak under hele prosessen.

Ordføreren, på sin side, hevder han kun har hatt et vanlig møte, med en vanlig innbygger, hva nå enn det måtte bety.

Retten fester ikke lit til ordførerens påstand og påpeker de harde fakta:

Hvorfor var kommune­advokaten med på møtet?

Hvorfor sa ingen noe om foreldelse?

Hvorfor ble Cecilie bedt om å betale 100.000 kr for en sakkyndig vurdering, om den ikke skulle brukes til noe?

Så kan vi jo lure på hvorfor ikke Cecilie ble henvist kommune­direktøren, som tross alt har fullmakt i slike saker.

I foreldelses­lovens paragraf 14, erkjennelse, står det: «Foreldelse avbrytes når skyldneren overfor fordrings­haveren uttrykkelig eller ved sin handle­måte erkjenner for­pliktelsen, så som ved løfte om betaling eller ved å betale rente.»

Ordfører Stanly Wirak er med dette personlig ansvarlig for at retten avbryter foreldelses­fristen, slik dommen fra ting­retten viser til. Dette betyr at ordfører Wirak har en egen­interesse i saken og bør vurdere seg inhabil i all videre politiske saksgang, dette forslag inkludert.

Wirak sa i formann­skapet 12. juni at kommune­direktøren måtte utrede saken om den skulle opp politisk. Finnes det snev av logikk i at Bodil Sivertsen skal utrede sin egen beslutning og komme med en innstilling til kommune­styret?

Konkret innbygger­forslag: Forslagsstiller, inkludert 1186 innbygger signaturer, ber ansvarlige politikere behandle vårt forslag om å stoppe anken i barnevern saken med Cecilie og hennes brødre, da selvsagt med øyeblikkelig virkning.

Kommunedirektøren skal ikke involveres i innbygger­forslag, iht. kommune­loven: «Kommune­styret plikter selv å ta stilling til forslag som fremmes. Dette betyr at myndighet til å ta stilling til realiteten i et forslag, fremmet etter bestemmelsen om forslags­rett, ikke kan delegeres til andre organer».

Denne saken har gitt oss velgere behov for bekreftelse på hvem vi har valgt som våre ansvarlige politikere, og hvem vi skal velge i fremtiden. Det forventes derfor at den enkelte politiker fristilles ved stemmegivning.

Ikke stopp anken fordi det er valg i september, stopp den for å vise oss dine verdier!